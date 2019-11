Feuerwehreinsätze in St. Ingbert : Nach Autounfall - Feuerwehr schockiert über unterlassene Hilfeleistung

Feuerwehreinsätze in St. Ingbert

Nach einem Verkehrsunfall war ein Pkw an der L111 bei Hassel im Straßengraben gelandet. Foto: Florian Jung/Feuerwehr. Foto: Florian Jung/Feuerwehr

Hassel Der Fahrer war zuvor ins Schleudern geraten und mit einem Verkehrsschild kollidiert. Trotz Berufsverkehr hielt niemand an, um dem Mann zu helfen.

Am Montagmorgen gegen halb sieben bemerkte der Wehrführer der Feuerwehr St. Ingbert auf der Landstraße 111 zwischen St. Ingbert und Hassel einen im Graben liegenden Pkw. Wie die Feuerwehr berichtet, war das Fahrzeug zuvor von der Fahrbahn geschleudert, mit einem Verkehrsschild kollidiert und im Böschungsgraben zum Stillstand gekommen.

Einen weiteren Einsatz hatte die Feuerwehr Hassel am frühen Montagmorgen um 4.44 Uhr aufgrund eines Containerbrandes am Friedhof in Hassel. Dort brannte der Inhalt eines Papiercontainers auf dem Parkplatz. Die Feuerwehrleute löschten unter schwerem Atemschutz den brennenden Abfall ab und erstickten den Brand mit Schaum.