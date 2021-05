Kinowerkstatt St. Ingbert : Das aktuelle Online-Programm der Kinowerkstatt St. Ingbert

St Ingbert Das Online-Filmprogramm der Kinowerkstatt St. Ingbert hat in den nächsten Tagen einiges zu bieten. Zum ersten Mal stellt ein Filmverleih (w-film) einen Film zur kostenlosen Premiere zur Verfügung: Nur am Mittwoch, 26.Mai, um 19 Uhr läuft zum internationalen Tag des vermissten Kindes der Spielfilm „Nicht dein Mädchen“ von Isabella Sandri mit Anna Malfatti, Moisé Curia und anderen.

Richi (Moisé Curia) ist mit einem kleinen Mädchen (Anna Malfatti) mit dem Wohnmobil durch Süddeutschland unterwegs. Ein ungewöhnliches Paar, aber glücklich? Als die beiden Rast machen in einem Restaurant, wird der Wirt (Heio von Stetten) skeptisch. Irgendetwas stimmt hier nicht. Im Anschluss findet ein Filmgespräch mit Regisseurin Isabella Sandri, Jungdarstellerin Anna Malfatti sowie Arno Helfrich, Leiter der Abteilung Prävention und Opferschutz vom Polizeipräsidium München, statt. Über einen Live-Chat kann das Publikum Fragen stellen. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Alten Kino Ebersberg und dem Filmverleih realisiert.

Ein toller Spielfilm mit Christiane Paul und Ronald Zehrfeld ist im Programm mit „Was wäre gewesen?“ von Florian Koerner nach dem gleichnamigen Roman von Gregor Sander: Eigentlich ist die Ende vierzigjährige Ärztin Astrid (Christiane Paul) frisch in den Lebemann Paul verliebt und die beiden freuen sich auf ein Wochenende in Budapest. Doch als Astrid in der ungarischen Hauptstadt nach 30 Jahren ihrer ersten großen Liebe Julius gegenübersteht, kommt alles anders als geplant.