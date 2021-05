Feuerwehr St. Ingbert : Mehrere Einsätze für St. Ingberts Feuerwehr über Pfingsten

Zwei Feuerwehrmänner löschten unter schwerem Atemschutz löschen den brennenden PKW auf der A 6. Foto: Florian Jung

St Ingbert (red) Auch am Pfingstwochenende war die St. Ingberter Feuerwehr im Einsatz. Am Samstag (22.Mai) gegen 20 Uhr, stürzte in der Friedhofsstraße in Oberwürzbach ein Baum um und blockierte die Straße. Ein Feuerwehrmann schnitt mit einer Motorsäge das Hindernis klein.

Im Anschluss reinigten Feuerwehrleute die Straße. Ein weiterer Baum stürzte in St. Ingbert-Mitte in der Südstraße, Höhe Einfahrt Betzentalstadion, um und blockierte die Fahrbahn. Auch hier kam die Motorsäge zum Einsatz, so dass im Anschluss die Fahrbahn wieder befahren werden konnte.

Am Sonntagnachmittag (23.Mai) rückten die Löschbezirke Rohrbach und Hassel auf die Bundesautobahn (BAB) 6 aus. Zwischen der Anschlussstelle Rohrbach und St. Ingbert-Mitte stand auf dem Standstreifen ein PKW in Flammen. Die Einsatzkräfte sperrten für die Löschmaßnahmen die rechte Spur. Parallel leitete ein Feuerwehrtrupp unter schwerem Atemschutz erste Löschmaßnahmen mit Wasser ein. Die Feuerwehrleute brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Nach dem Ablöschen kontrollierten die Kräfte das Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera. Abschließend wurde das Fahrzeug mit Schaum eingedeckt. Eine Insassin stand unter Schock musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die Patientin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Löschmaßnahmen und Aufräumarbeiten dauerten ca. 2,5 Stunden. Das Fahrzeug brannte vollständig aus und wurde zerstört. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei im Einsatz.