Versuchtes Tötungsdelikt in St. Ingbert : 17-Jähriger verletzt Kontrahenten mit einem Messerstich

St. Ingbert Nach einem Streit zwischen Jugendlichen hinter der Stadthalle in St. Ingbert am vergangenen Freitag (21. Mai), ermittelt die Polizei jetzt gegen einen 17-Jährigen.

Nachdem am vergangenen Freitagabend (21. Mai) ein Streit in einer Gruppe von Jugendlichen und Heranwachsenden in St. Ingbert eskalierte und dabei ein Jugendlicher durch einen Messerstich erheblich verletzt worden war, ermittelt die Polizei jetzt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ein kurze Zeit später festgenommener, mutmaßlich tatverdächtiger 17-Jähriger aus St. Ingbert sitzt jetzt in U-Haft.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei gerieten auf dem Parkplatz hinter der Stadthalle in St. Ingbert gegen 18.40 Uhr Angehörige zweier Gruppierungen, insgesamt etwa zehn Jugendliche und Heranwachsende, in einen zunächst verbal ausgetragenen Streit, der sich zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung entwickelte. In deren Verlauf verletzte ein aus Syrien stammender 17-Jähriger aus St. Ingbert einen ebenfalls aus Syrien stammenden Kontrahenten mit einem Messer am Oberkörper. In diese Tat soll auch der erst 15-jährige Bruder des Tatverdächtigen verwickelt gewesen sein.