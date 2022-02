Umzug in der Fußgängerzone in St. Ingbert : Der Brezelbäcker findet einen neuen Laden

Gleich neben dem früheren Geschäft eröffnete Achim Fuchs (Dritter von rechts) seinen neuen Laden. Zur Eröffnung gratulierten (von links) Wirtschaftsförderin Martina Quirin, Isabelle Schmitt vom Gebäudemanagement der Stadt, Handel- und Gewerbevorsitzender Nico Ganster, Ortsvorsteherin Irene Kaiser und OB Ulli Meyer. Foto: Peter Gaschott

St Ingbert Ein paar Meter vom alten Standort entfernt hat Achim Fuchs eine neue Adresse in der Fußgängerzone.

Achim Fuchs ist nun zum dritten Mal in der Fußgängerzone umgezogen. Seit 14 Jahren ist er selbstständig, und sein neuer Brezelladen in der St. Ingberter Fußgängerzone setzt Bewährtes fort. Die Stadt half ihm schnell und unbürokratisch, sein leckeres Angebot weiter unter die Leute bringen zu können.

Vor 14 Jahren begann Fuchs, in der St. Ingberter Innenstadt Brezeln zu verkaufen. Damals war er Franchise-Nehmer von Brezel Ecker. Nach ein paar Jahren beschloss der gelernte Bäcker dann, sich vollends selbstständig zu machen, er eröffnete seinen ersten Laden unter dem Namen „Brezel Fuchs“. Seine Produkte kamen hervorragend an. Brezeln, Kaffeestückchen, Croissants, lecker gefüllte Berliner – Fuchs wurde allmählich zur Institution in der Fußgängerzone. Nebenbei begann er, den Schulverkauf anzukurbeln. Heute betreut er die Mensa des Berufsbildungszentrums. Parallel übernahm er die Kantine bei Voit, dort verlassen täglich etwa 40 Essen die Küche. Ab vier Uhr morgens ist der rührige Bäcker jeden Tag zugange, der Laden in der Fußgängerzone ist wochentags von 8 bis 18 Uhr geöffnet, samstags bis 14 Uhr.

Brezeln, Laugenteilchen und Croissants werden bei Brezel Fuchs in St. Ingbert ständig frisch gebacken. Foto: Peter Gaschott Foto: Peter Gaschott

Nun wurde Fuchs‘ angestammtes Ladenlokal in der Kaiserstraße 45 gekündigt. Nach einem Eigentümerwechsel gab es neue Pläne für das Gebäude. Fuchs wandte sich Hilfe suchend an die Wirtschaftsförderin Martina Quirin. Dort lief er offene Türen ein – Quirin konnte ihm ein neues Ladenlokal, gleich ein paar Meter neben dem alten, anbieten. Dort ist die Stadt Hauseigentümer. Im Erdgeschoss war ein Telefonladen untergebracht, noch dazu von einer Kette, die bereits mehrere nahezu gleiche Läden in der Stadt hat. Quirin konnte das Ladenlokal frei schlagen für den traditionsreichen Brezelbäcker. Vorher allerdings musste noch eine Nutzungsänderung vollzogen werden, denn Telefondienstleistung und Brezelverkauf sind baurechtlich zwei Paar Schuhe. Das ging aber alles sehr schnell, und Achim Fuchs konnte vor wenigen Tagen sein neues Ladenlokal eröffnen. Zehn Sitzplätze hat der Laden, außerdem eine schöne, großzügige Verkaufstheke.