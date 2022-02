Mundart-Kolumne für St. Ingbert : Sauwer stadd Saubär

Iss Ihne das aach schunn uffgefall, wie paradox es iss, dass mir bei unserem Drang noo Sauwerkääd gleichzeidisch e Haufe Dregg produziere. Es beschde Beispiel iss joo unser Wasserverbrauch, wo bei der Fleeche vunn unserm makellose Kerper am Enn e ziemlich triewi Brieh aanfalld.

Ich will doodemidd nadierlich nidd saan, mer solld geeje Kernsääf e Awersioon endwiggele. Unn wann es Brauchwasser sich in Abwasser verwanneld, duunse das joo dann aach in geordnede Bahne, beziejungsweis Rohre leide. Awwer doo simmer schunn beim Kern vumme unabbediddliche Problem, was in leddschder Zeit zimmlich Sorje machd. Dass die Ensorjung vunn Gebrauchdem manchmool nidd so ordentlich vunnstadde geht, wie mer sich das winsche werrd. Mer schwäddsd dann vumm sogenennde wildem Müll. Weil doo gewisse Wildwuddse ihr Mist in der freije Naduur ablade.