Wirtschaftsförderung der Stadt St. Ingbert : Wirtschaftsdialog online zum Thema Podcast-Marketing

St Ingbert Die Stabsstelle Wirtschaft der Stadtverwaltung St. Ingbert und der Marketingclub Saar laden für Mittwoch, 16. Februar, 18 Uhr, zu einem Online-Wirtschaftsdialog per Zoom zum Thema Podcast-Marketing ein. In dem Impulsvortrag erfahren die Teilnehmer, warum Podcast als Medium so erfolgreich ist, wie man mit einem Podcast startet, und worauf man achten sollte.

Referent ist Jan Hoßfeld vom Software-Unternehmen Infosys Kommunal-GmbH. Die Teilnahme ist kostenlos.