BBZ St. Ingbert : Das BBZ St. Ingbert verabschiedete auch seine Fachoberschüler

St Ingbert Der Abschluss der Fachoberschulen der Willi-Graf-Schule (BBZ) St. Ingbert wurde zum ersten Mal seit Beginn der Coronapandemie wieder gebührend gefeiert. Nach der musikalischen Eröffnung durch die Schulband, die von den Lehrkräften Simon Anschütz, Uli Berndt und Manuel Matt geleitet wird, begrüßte die Schulleiterin Nicole Luckas die Absolventinnen und Absolventen sowie deren Familienangehörigen in Stadthalle St. Ingbert. In ihrer Ansprache beglückwünschte sie die Fachoberschülerinnen und Fachoberschüler zu ihrer Allgemeinen Fachhochschulreife und betonte, dass es eine besondere Leistung darstellt, trotz aller Widrigkeiten die Herausforderung gemeistert zu haben und dass man auf Seiten der Absolventinnen und Absolventen zu Recht stolz sein dürfe.

Auch der Schülersprecher Luca Michieli und sein Stellvertreter Lucas Gangloff wiesen in ihrer Rede auf die schwierigen Bedingungen hin, unter denen die Absolventinnen und Absolventen der Fachoberschule ihren Abschluss machen mussten.

Umrahmt wurde die Abschlussfeier durch zahlreiche Darbietungen. In seiner Stand-Up-Comedy-Nummer spielte Timo Reichert, Lehrer am BBZ, immer wieder auf die harte Zeit während der Corona-Pandemie an. Aber auch die Fachoberschülerinnen und -schüler gestalteten das Programm dieses Abends. Neben verschiedenen Quiz-Spielen wie „Kinderbilder-Raten“ sorgte vor allem die S-F12a mit ihrem Tanz, bei dem auch Fachlehrer der Klasse teilnahmen, für gute Stimmung.