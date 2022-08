Feuerwehr St. Ingbert : Feuerwehr muss immer wieder zu Brände in der Vegetation ausrücken

In der Wollbachstraße in St. Ingbert-Mitte löschten Feuerwehrleute am Samstagnachmittag einen Vegetationsbrand. Foto: Florian Jung

St Ingbert Zum Glück waren die betroffenen Flächen nicht sehr groß und konnten recht schnell gelöscht werden. In Hassel drohte zudem ein Kamin einzustürzen.

Mehrere Vegetationsbrände haben die Feuerwehr St. Ingbert in den vergangenen Tagen beschädtigt. Unter anderem brannte am Dienstagabend im Bereich der Bahntrasse auf dem Drahtwerk-Nord-Arial Vegetation zwischen den Gleisen. Zu einem weiteren Einsatz rückten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte am Mittwoch aus. Auf der Werksiedlung der Alten Schmelz brannte auf einer Länge von circa vier Metern eine Hecke und Bodenbedeckung. Der Brandbereich wurde weiträumig abgelöscht und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Zu einem weiteren Brand mussten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte am Samstagnachmittag ausrücken. In der Wollbachstraße stand, auf einer Fläche von rund zehn 10 Quadratmetern, Vegetation und Unrat in Flammen (wir berichteten kurz). Die Feuerwehrleute verhinderten durch einen schnellen Löschangriff die Ausbreitung des Brandes. Nach etwa einer halben Stunde war der Einsatz beendet.