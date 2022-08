Schulabschluss 2022 im Kreis Saarlouis : BBZ Lebach ist stolz auf seine Abiturienten

Zum Erinnerungsfoto aufgestellt haben sich (von links) Dirk Ames (Abteilungsleiter), Kornelia Gutte (stellvertretende Abteilungsleiterin), Norbert Bös (Schulleiter) sowie Absolventinnen und Absolventen, die für ihre Leistungen besonders geehrt wurden: Louisa Klein, Joëlle Remark, Lucy Müller, Ninous Nano, Giulio Pio Planta und Johanna Mahl. Foto: Stefan Zimmer

Lebach 35 erfolgreiche Absolventen haben am Oberstufengymnasium am Berufsbildungszentrum (BBZ) Lebach ihr Abiturzeugnis bekommen. Zum Oberstufenverbund am BBZ Lebach gehören neben dem der Schule selbst die Theeltalschule Lebach, die Gemeinschaftsschulen Eppelborn und Schmelz sowie die Nikolaus-Groß-Schule Lebach.