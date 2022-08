Spritdiebe in St. Ingbert : Diebe klauen Sprit aus einem Lkw

Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

St Ingbert Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen (7. August) wurde auf dem Parkplatz Am Mühlwald in St. Ingbert-Mitte das Tankschloss eines weißen Lkw aufgebrochen und Diesel-Kraftstott abgepumpt. Hierbei entstand Schaden in dreistelliger Höhe.

