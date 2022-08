Polizei St. Ingbert sucht Zeugen : Die Polizei sucht Zeugen für zwei Sachbeschädigungen

Foto: dpa/Carsten Rehder

Rohrbach Ein Ereignis wie das Rohrbachfest am vergangenen Wochenende hat in der Regel auch einen polizeiliches Nachspiel. In der Nacht zum Samstag (6. August) im Zeitraum von Mitternacht bis 2 Uhrhaben unbekannte Täter auf dem Festplatz (neben der Straße Im Alten Tal) in Rohrbach einen gemieteten weißen 7,5 Tonnen-Lieferwagen mit Hamburger Kennzeichen und einen Anhänger mit pinkfarbener Plane beschädigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Fahrzeuge waren zur Tatzeit auf dem Marktplatz neben der Rohrbachhalle geparkt, wo auch die Kirmes und in unmittelbarer Nähe das Rohrbachfest stattfanden. Beim Anhänger wurde ein Seil zum Verschließen der Plane durchtrennt und der Lieferwagen wurde mit schwarzer Farbe bemalt.

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte dann in der Straße „Am Alten Kirchenpfad“ in Rohrbach an einem Anwesen die dortige Zeitungsrolle unterhalb eines Briefkastens gewaltsam abgerissen und mitgenommen. Hierdurch wurde die Halterung der Zeitungsrolle leicht beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden immerhin im dreistelligen Bereich.