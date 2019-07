Bauarbeiten : Bauarbeiten an der A 6 in Höhe von St. Ingbert-Mitte

Bauarbeiten an der A 6 in Höhe von St. Ingbert-Mitte

St. Ingbert Seit Dienstag erneuert der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) auf der A 6 die Anschlussstelle St. Ingbert-Mitte. Die Auf- und Abfahrt in der Richtungsfahrbahn Saarbrücken bleibt deswegen bis 9. August gesperrt (wir berichteten).

Der auffahrende Verkehr wird über die Anschlussstelle Rohrbach geführt. Der abfahrende Verkehr wird über die Anschlussstelle St. Ingbert-West geführt. In dieser Bauphase stehen die beiden Fahrstreifen auf der A 6 in Richtung Saarbrücken nur eingeengt zur Verfügung. Vom 12. August bis 30. September geschieht das gleiche auf der gegenüber liegenden Seite auf der Richtungsfahrbahn Mannheim. Dann wird der auffahrende Verkehr über die Anschlussstelle St. Ingbert-West geführt, der abfahrende Verkehr über die Anschlussstelle Rohrbach. Auch in dieser Bauphase werden die beiden Fahrstreifen auf der Richtungsfahrbahn Mannheim eingeengt.