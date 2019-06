A 620/Wallerfanger Straße : LfS baut Ampel am Autobahn-Anschluss von und nach Saarlouis

Saarlouis Das gibt Staus! Den Anschluss der A 620 an die Wallerfanger Straße rein nach Saarlouis soll künftig eine Ampel regeln. Sechs Wochen Bauzeit, sechs Wochen Staus. Danach soll alles besser werden.

An der Autobahnabfahrt Wallerfangen baut der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) ab Dienstag, 11. Juni, eine Ampel, die den kompletten Verkehr der Auf- und Abfahrt von der Wallerfanger Straße her regeln soll. Das teilte der LfS am Montag mit. Die Bauzeit werde etwa sechs Wochen dauern, Staus seien unvermeidlich.

Die Anschlussstelle A 620/Wallerfanger Straße ist eine der beiden Haupteinfallstraßen nach Saarlouis besonders für Berufspendler. „Die Anlage soll insbesondere in Spitzenzeiten der Optimierung des Verkehrsflusses an diesem Knotenpunkt dienen und Rückstaubildung auf die Autobahn vermeiden“, schreibt der LfS. Größere Maßnahmen zur Entflechtung des Verkehrs an beiden Anschlussstellen, Wallerfanger Straße ebenso wie Metzer Straße, sind seit langem in der Diskussion und stets umstritten.