CDU : CDU: In St. Ingbert fehlen Kitaplätze

CDU: In St. Ingbert fehlen Kitaplätze

Hassel/St. Ingbert Krippen- und Kitaplätze werden in St. Ingbert händeringend gesucht, die Dringlichkeit erfuhr die CDU-Fraktion von vielen Eltern und Kita-Leiterinnen, auch in der Zukunftswerkstatt Bildung und Betreuung.

Woran liegt das? Bislang waren für 35 Prozent aller Neugeborenen Krippenplätze ausgerechnet worden, inzwischen geht man von einer Prozentzahl von 50 aus, für Kitaplätze ist die Zahl noch weit höher. Die Folge ist, dass ein großer Bedarf entstanden ist, auch weil wieder mehr Mütter ins Berufsleben einsteigen wollen als zuvor. So beginnt die meist erfolglose Suche, denn in St. Ingbert findet man seit langem keine Plätze mehr.

Verständlich ist, dass sich Eltern bei mehreren Tagesstätten anmelden, um eine noch so geringe Chance zu haben, einen Platz für den Nachwuchs zu erhalten. Das Dilemma: Man weiß zwar genau, wie viel Plätze belegt sind, aber nicht, wie viel noch gesucht werden, weil es keine verbindlichen Anmeldeformalitäten gibt. Diese Situation herrscht schon seit Jahren; deshalb schlägt Bürgermeisterin Nadine Müller vor, „dass man erstens seine Anmeldung verbindlich tätigt und zweitens verpflichtend angibt, wo man sich noch angemeldet hat. Das betrifft sowohl die freien Träger als auch die städtischen Einrichtungen. Diese Verbindlichkeit könnte auch Vorbild sein für FGTS-Anmeldungen.“

Dann solle die Verwaltung die Daten sammeln und auswerten, damit der Datenschutz gewährleistet ist, dann erkenne man, wieviele Plätze wirklich gesucht werden. „Und man würde bei Anfragen in der entsprechenden Kita verbindlich sagen können, wann ein Kind einen Krippen- oder Kitaplatz bekommen kann“, so CDU-Sprecherin Bildung und Kultur, Christa Strobel. „Das hilft den Eltern enorm bei der Planung. Denn in vielen Familien sind beide Elternteile darauf angewiesen zu arbeiten.“