Ehrenamtsinitiative : Naturfreunde Saarland helfen mit Spendengeldern in Afrika

Saarbrücken/Kirkel/Dakar Neben dem Aufbau eines Ausbildungszentrums für junge Frauen im Senegal unterstützt der Verein auch den Kampf gegen Abholzung in Togo.

Doch die Naturfreunde Saar als Teil einer internationalen Organisation von 45 Mitgliedsverbänden innerhalb und außerhalb Europas verkaufen auf Solidaritätsbasars auch Kaffee und Kuchen oder sammeln Spenden und fördern mit dem Erlös Hilfsprojekte in Afrika, um so den Menschen vor Ort „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu geben. „Aktuell unterstützen die saarländischen Naturfreunde ein Ausbildungsprojekt für Mädchen und Frauen in Bekhar in der Region St. Louis im Senegal“, erklärt Vorstandsmitglied Monique Broquard. „Federführend für das Projekt sind Akteure vor Ort, das Frauennetzwerk und die Assoziation der senegalesischen Naturfreunde“, sagt ihr Kollege Fred Herger.