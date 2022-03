Konzert im Bildungszentrum Kirkel : Tollkirschen verzichten in Kirkel auf Gage

Kirkel Regelmäßig finden im Bildungszentrum der Arbeitskammer in Kirkel (BZK) Kulturveranstaltungen mit Live-Musik, Theater oder Kabarett statt. Im Rahmen des Kulturauftrages der Arbeitskammer erhalten die Künstler eine feste Gage.

Bei den Planungen zu einer Veranstaltung am 8. März kamen die auftretenden Künstler und der Veranstalter ins Grübeln: Kann und darf man Kabarett in Zeiten machen, in denen mitten in Europa ein brutaler Krieg tobt und über eine Million Menschen auf der Flucht sind? Die Frage beantwortete die Kabarett-Gruppe Die Tollkirschen für sich mit einem klaren „Ja, aber...“. Sie entschied kurzerhand, den Auftritt durchzuführen, aber ihre komplette Gage für die Ukraine-Hilfe des Saarpfalz-Kreises zu spenden. Eine Aktion, der sich das Bildungszentrum anschloss.