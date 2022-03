Polizei sucht Zeugen : Mit Pistole und Messer: Bewaffneter Raubüberfall auf ein Schnellrestaurant in Limbach

Kirkel Mit Pistole und Messer sollen zwei junge Männer am Dienstagabend ein Schnellrestaurant in Limbach ausgeraubt haben. Die beiden wurden schnell gefasst – und ihre Waffen waren nicht ganz das, was die Polizei erwartet hatte.

Am späten Dienstagabend überfielen zwei bewaffnete junge Männer ein Schnellrestaurant im Kirkeler Ortsteil Limbach. Das teilt die Polizeiinspektion Homburg mit.

Nach Polizeiangaben betraten die 17- und 18-jährigen Verdächtigen aus St. Ingbert das Restaurant gegen 21.45 Uhr und zwangen den Betreiber mit Pistole und Messer, die Kasse zu öffnen. Sie sollen sämtliche Tageseinnahmen eingesackt haben und zu Fuß geflohen sein.

Doch die Polizei teilt mit, dass eine Fahndung schnelle Ergebnisse lieferte und Beamte die beiden Männer noch in Limbach fanden und vorläufig festnahmen. Man habe bei den beiden die Tageseinnahmen und ein Messer gefunden – sowie eine „täuschend echt“ wirkende Spielzeugpistole.