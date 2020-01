Autobahn eine Stunde gesperrt : Zwei Verletzte nach Auffahrunfall auf A6

Homburg Auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim kam es am Freitag kurz vor der Anschlussstelle Waldmohr zu einem Verkehrsunfall, der einen größeren Stau und Verkehrsbehinderungen verursachte.

Am Freitag (10. Januar) ereignete sich in den frühen Abendstunden auf der A6 (Fahrtrichtung Mannheim) kurz vor der Anschlussstelle Waldmohr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Nach Angaben der Polizei fuhr der Unfallverursacher auf regennasser Fahrbahn mit seinem Opel einem vor ihm fahrenden Kia auf, in dem vier Personen saßen.