Hitze hat Asphalt beschädigt : Anschlussstelle Güdingen gesperrt

Saarbrücken Die A 620 zwischen Fechingen und Saarbrücken ist wegen der Reparatur akuter, hitzebedingter Fahrbahnschäden in Höhe Güdingen ab sofort nur noch einspurig befahrbar. Der Verkehr wird über den Beschleunigungsfahrstreifen der Anschlussstelle (AS) Güdingen (21) an der Arbeitsstelle vorbeigeführt.

Von red