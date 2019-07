Polizei : Schwerer Unfall an der Auffahrt zur Autobahn

Homburg Zwei Personen wurden am in der Nacht zum Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Homburg schwer, drei weitere leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 0.35 Uhr auf der Bundesstraße 423 in Höhe der Anschlussstelle Homburg.

Ein 21-Jähriger aus Idar-Oberstein befuhr mit seinem Peugeot 206 die B 423 in Richtung Bexbach und ordnete sich als Linksabbieger in Richtung Autobahn A 6 in Fahrtrichtung Mannheim ein. Er stoppte an der Ampel, die auf Rot gesprungen war. Nach eigenen Angaben fuhr er bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hier mit dem Peugeot 208 eines 21-Jährigen aus Homburg, der die B 423 aus Bexbach in Richtung Homburg befuhr. Durch die Kollision wurde der linksabbiegende Pkw noch gegen ein Verkehrsschild geschleudert. Auch der Fahrer des Peugeot 208 gab an, dass er bei Grünlicht die Kreuzung passiert habe. An beiden Autos und dem Verkehrszeichen entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge und ein Beifahrer des Peugeot 208 wurden leicht verletzt. Zwei Insassen im Peugeot 206 wurden schwer verletzt, alle fünf Unfallbeteiligten wurden nach der notärztlichen Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht. Die Ampel in diesem Bereich wurde im Anschluss auf den ordnungsgemäßen Zustand kontrolliert. Wie die Polizei weiter mitteilte, konnte keine Fehlfunkton festgestellt werden. Zurzeit konnte nicht ermittelt werden, welcher Fahrzeugführer bei Rotlicht in die Kreuzung einfuhr.