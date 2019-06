Ursache noch unklar : Zimmerbrand in Seniorenheim in der Ringstraße

In einem Seniorenheim in der Homburger Ringstraße hat es am Sonntagmorgen gebrannt (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Homburg Schreck in der Morgenstunde für die Bewohner eines Homburger Seniorenheims: Sie saßen gerade beim Frühstück, als ein Brandmelder auslöste und das Personal so auf ein Feuer in einem Zimmer aufmerksam machte.

Gegen 8.10 Uhr wurden dann Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste zu der Einrichtung in der Ringstraße gerufen. Als sie vor Ort eintrafen, quoll aus dem Erdgeschoss bereits Rauch, teilte die Polizei weiter mit. Alle Bewohner und Pflegekräfte hatten da allerdings das Haus bereits verlassen.

Danach ging es rasch: Die Feuerwehr habe den Brand sehr schnell unter Kontrolle gehabt und gelöscht, hieß es weiter. Auch der Brandherd konnte schließlich nahe des Bettes eines Bewohners lokalisiert werden. Die Brandursache sei zurzeit aber noch unklar. Um genau zu klären, was passiert ist, sollen an diesem Montag,17. Juni, Fachkräfte nochmals an diesen Ort kommen, um die Ursache festzustellen, kündigte die Polizei an.