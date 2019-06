Eine Drohne, die was kann : Niko Mansions Drohne erkennt Unkraut

Homburg Das Saarpfalz-Gymnasium fällt immer wieder mit seinem hervorragenden Infomatik-Schwerpunkt positiv auf – diesmal mit Künstlicher Intelligenz.

Der Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz (KI) geht in die zweite Runde. Und mit dabei ist Nico Mansion, Schüler am Saarpfalz-Gymnasium und Informatik-Crack. Er hat ein ganz besonderes Projekt für die Landwirtschaft entwickelt: eine Drohne, die über die Felder fliegt und dabei Nutzpflanzen von Unkraut unterscheidet. Das Unkraut kann in der Folge dann mit einer Fräse mechanisch herausgebohrt werden. „Damit“, sagt der Informatiklehrer Michael Bergau am Saarpfalz-Gymnasium, „könnte der großflächige und schädliche Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln deutlich reduziert werden“.