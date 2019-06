Jazzfrühschoppen in Homburg : Ein Jazz-Cocktail zum Verlieben

Homburg Die Sazerac Swingers spielten die Gäste auf dem Homburger Marktplatz am Samstag aus dem Schmuddelwetter hinaus und hinein in die Gefühlswelt des New-Orleans-Jazz.

Nun gibt es „Sazerac“ allerdings nicht nur als Kehlenfreude, sondern auch zum Hören, dank einer Band aus Gütersloh, die sich schon im Namen New Orleans verschrieben hat: die Sazerac Swingers. Die machten am Samstag beim Jazzfrühschoppen zum ersten Mal Station in Homburg. Und das mit Furore. Die Band um Bandleader Max Oestersötebier spielte die vom ersten Ton an begeisterten Gäste gekonnt und mit viel Verve hinaus aus dem schmuddeligen Homburger Samstagmorgen-Wetter und hinein in die begeistertende Gefühlwelt des New-Orleans-Jazz. Da konnte man sich ganz schnell verlieben – verlieben in einen Sound, weitab von verkopftem Individualisten-Jazz. Was Sazerac da lieferten, das war Freude-Jazz auf höchstem Niveau, locker, leicht, mit unglaublich viel Lebensfreude. Dass die Sazerac Swingers dabei nicht nur als Kollektiv glänzen konnten, sondern jeder Musiker auch viel, viel Raum hatte, sein ganz eigenes Können zu präsentieren, auch das prägte den Morgen auf dem historischen Homburger Marktplatz. Auf der Bühne glänzten: Eben Max Oestersötebier an der Gitarre, Georg Kirschner am Schlagzeug, Lars Bechstein an der Posaune und den Percissions, Jonas Rabener an den Saxophonen, Terence Ngassa an der Trompete, Roger Clarke-Johnson am Kontrabass und Emely Rault als weibliche Stimme von Sazerac.