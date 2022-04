Fußbal-Saarlandliga : Sami Affes rettet das Remis in der Nachspielzeit

Marvin Schneider vom SV Bliesmengen-Bolchen (vorne) klärt vor Homburgs Corvin Ayers. Foto: Stefan Holzhauser

Homburg/Bliesmengen Fußball-Saarlandliga: Bliesmengen-Bolchen und Homburg II trennen sich 1:1. Der FCH II muss am Sonntag in Köllerbach erneut ran.

An diesem Wochenende ist in der Fußball-Saarlandliga von den beiden Mannschaften aus dem Saarpfalz-Kreis nur der FC Homburg II im Einsatz. Die Grün-Weißen gastieren am Sonntag um 15 Uhr beim Tabellensechsten SF Köllerbach. Die Homburger stehen auf Rang neun. Die zweite Kreismannschaft, der SV Bliesmengen-Bolchen, der am Wochenende spielfrei ist, liegt auf Platz zehn.

Am Mittwoch standen sich die beiden Mannschaften in Homburg im direkten Duell gegenüber – nach 90 Minuten hieß es 1:1 (0:1). Vor knapp 100 Zuschauern erspielte sich fast eine halbe Stunde lang weder der FC Homburg II noch der SV Bliesmengen-Bolchen eine nennenswerte Torchance. Dann zog Homburgs Jonas Ercan aus halblinker Position ab und zwang SV-Torwart Marco Curcio zu einer ersten Parade (29. Minute). Auch die zweite Möglichkeit gehörte den Gastgebern, doch Tiziano Pompa verzog aus aussichtsreicher Position (33.). Nun wurde die Partie munterer. Auf der Gegenseite setzte Jeremy Buch einen Schuss zu hoch an (34.). Eine Minute später brachte Buch den Ball von der linken Seite scharf in die Mitte. Dort lauerte Peter Luck und drückte das Spielgerät über die Torlinie. Proteste der Homburger, dass sich Luck im Abseits befunden habe, halfen nicht – 1:0 für Bliesmengen-Bolchen.

Nach der Pause verstärkte Homburg II deutlich den Druck. Im Zweikampf zwischen Tobias Isengard und Homburgs Ercan ging letzterer im Strafraum zu Boden. Doch die Pfeife von Schiedsrichter Julian Marx blieb stumm (47.). Im Anschluss vergab Ercan gleich eine ganze Reihe an hochkarätigen Gelegenheiten. In der 50. Minute landete ein Kopfball des Homburgers am Pfosten, sein Nachschuss über dem Tor. Und in der 66. Minute parierte SV-Schlussmann Curcio einen strammen Schuss Ercans aus halbrechter Position.

Der SV Bliesmengen-Bolchen hatte kaum Luft zum Atmen. Ein zu hoch angesetzter Schuss von Luca Bauer (83.) blieb in Halbzeit zwei das einzige offensive Lebenszeichen der Gäste. Trotzdem sah es lange so aus, als sollten die Gäste die drei Punkte entführen. Es lief die dritte Minute der Nachspielzeit, als ein Schuss von Pompa geblockt wurde – doch der kurz zuvor eingewechselte Sami Affes stand goldrichtig und staubte zum 1:1 für die Homburger ab.