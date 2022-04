Fußball-Saarlandliga : Dahlers Doppelpack wendet die Blamage ab

Neunkirchens Innenverteidiger Marco Dahler (vorne in Weiß-Schwarz) wurde im Spiel gegen den Tabellenletzten Bischmisheim in der Schlussphase in den Sturm beordert – und drehte die Partie mit zwei Treffern. Foto: Fabian Kleer

Neunkirchen Fußball-Saarlandligist Borussia Neunkirchen liegt gegen Schlusslicht Bischmisheim lange zurück – gewinnt aber noch mit 3:1.

Fußball-Saarlandligist Borussia Neunkirchen hat am Mittwoch im Nachholspiel gegen Schlusslicht FV Bischmisheim eine Blamage gerade noch abgewendet. Vor etwa 300 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz neben dem Ellenfeldstadion lag das Team von Trainer Björn Klos bis zur 83. Minute mit 0:1 zurück. Am Ende siegte der Aufstiegsanwärter noch mit 3:1.

Da sind Klos nach dem Schlusspfiff doch sicher einige Steine vom Herzen gefallen? „Ich bin eher sauer“, entgegnete der Übungsleiter: „Denn dass dieses Spiel schwerer als erwartet war, das hat an uns gelegen, auch wenn Bischmisheim leidenschaftlich gekämpft hat.“

Neunkirchen fehlte lange das nötige Tempo, um den Abwehrriegel der Gäste zu knacken. Zehn Minuten nach der Pause gerieten die Hüttenstädter durch einen kuriosen Treffer sogar in Rückstand. Ein eigentlich als Hereingabe gedachter Freistoß von Daniel Diener aus 40 Metern segelte an Freund und Feind vorbei zum 0:1 ins lange Eck.

Bei dem Spielstand blieb es lange. In der Schlussphase beförderte Klos dann Innenverteidiger Marco Dahler in den Sturm. Die Maßnahme sollte sich auszahlen. Der Druck von Neunkirchen wurde zunehmend größer. Bis zur 83. Minute konnte Schlusslicht Bischmisheim diesem noch standhalten. Dann landete ein langer Schlag von Borussia-Torwart Philippe Persch im Strafraum bei Dahler. Dessen anschließender Schuss schlug zum 1:1 im Tor ein. Vier Minuten danach legte Quincy Henderson den Ball im Straumraum an einem Gegenspieler vorbei. Dieser ließ das Bein stehen und brachte Henderson zu Fall. Den Strafstoß verwandelte Dahler zum 2:1. In der Nachspielzeit staubte Fabian Scheffer nach einem abgewehrten Schuss zum 3:1-Endstand ab.

Für die Borussia, die durch den Sieg ihren dritten Tabellenplatz festigte, steht nun erneut ein Heimspiel – dieses Mal im Ellenfeldstadion – an. Dort empfangen die Hüttenstädter an diesem Samstag um 15.30 Uhr den Tabellenvierten Spvgg. Quierschied. Die Sportvereinigung hat vier Punkte weniger als die Borussia, aber drei Partien mehr bestritten. Quierschied ist so etwas wie der Angstgegner der Hüttenstädter. Von den letzten acht Partien gegen die Sportvereinigung konnte die Borussia nur eine gewinnen.