Training auf zwei Rädern in Homburg : Sicher unterwegs mit dem E-Bike nach dem richtigen Training

Training auf zwei Rädern in Homburg

Homburg Das Amt für Jugend, Senioren und Soziales der Stadt Homburg bietet derzeit in Zusammenarbeit mit der Verkehrssicherheitsberatung des Saarlandes ein kostenloses, etwa zweistündiges Verkehrssicherheitstraining für das Fahren mit E-Bikes an.

In der vergangenen Woche fand der erste Kurs statt. Dieser war schnell ausgebucht, sodass bereits in dieser Woche ein weiterer Kurs angeboten wird, der allerdings ebenfalls ausgebucht ist, wie es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt.