In der Straße „Am Stadtbad“ in Homburg : Verletzter nach Streit auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in Homburg sind zwei Männer aneinander geraten; einer wurde dabei verletzt. Foto: dpa/Carsten Rehder

Homburg Zwei Männer sind am vergangenen Samstag, 22. Juni, gegen 13.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße „Am Stadtbad“ in Homburg aneinander geraten. Eine Person sei bei dieser „körperlichen Auseinandersetzung“ direkt vor dem Eingang des Marktes leicht verletzt worden, teilte die Polizei weiter mit.

Einer der beteiligten Männer sei anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Entenmühlstraße geflüchtet. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die weitere Angaben zu der Auseinandersetzung machen können.