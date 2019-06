Zusammenstoß an der Kreuzung Hügelweg / Am Hochrech : Unfall mit Linienbus: Autofahrer leicht verletzt

In Erbach sind ein Bus und ein Auto zusammengestoßen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Erbach Zu einem Unfall, an dem ein Linienbus sowie ein Ford-Kombi beteiligt waren, kam es am Freitagabend, 21. Juni, gegen 18.15 Uhr, in Erbach. Ursache für den Zusammenstoß an der Kreuzung Hügelweg / Am Hochrech war vermutlich die Missachtung der Vorfahrt, hieß es von der Polizei.

Der 59-jährige Fahrer des Fords wurde leicht verletzt, sein Kombi stark beschädigt. An dem Bus entstand ebenfalls Sachschaden. Fahrgäste zogen sich keine Verletzungen zu.