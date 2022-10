Heimatkalender ist da : Jeden Monat grüßt die Saarpfalz

Diesmal soll der Kalender über die Saarpfalz Lust machen auf Wander- und Radtouren, die auch für Familien gut zu bewältigen sind. Hier wandert Julia Roos mit ihrer Tochter Mathilda durch die Biosphäre Bliesgau. Foto: Meyer/Repro: Maack

Saarpfalz-Kreis Wer zuerst kommt, kriegt ihn noch: Der kostenlose Jahresplaner für Familien ist wieder in den Filialen der Kreissparkasse Saarpfalz und in den Tourismusbüros erhältlich. Diesmal mit Tipps zum Wandern und Radeln.

Ein Kalender kann vieles sein: Dekoration, Erinnerung oder auch einfach ein Ratgeber. Kein Wunder, dass viele Kalender Kochrezepte anbieten - oder Ausflüge und Reisetipps. Denn das Geheimnis des Kalenders: man braucht ihn gar nicht wirklich, jedenfalls nicht als Erinnerungshelfer, denn dafür haben wir längst die verlässlichen pling-plings auf dem Handy, die uns rechtzeitig an den Friseur-, den Zahnarzt- oder den geselligen Abend mit Freunden erinnert.

Trotzdem lieben die Menschen Kalender. Zumindest die Saarpfälzer, denn sie können auf dem Familien- und Freizeitplaner, den die Saarpfalz-Touristik zusammen mit der Kreissparkasse Saarpfalz herausgibt, ihre Heimat bewundern und zur Sicherheit doch noch ein paar Geburtstage und Termine dort eintragen.

Info Freundschaftliche Beziehungen sind dabei Freundschaftliche Beziehungen haben dazu geführt, dass der Saarpfalz-Kreis mit vier polnischen Landkreisen und dem Landkreis Lviv (Lemberg) in der Ukraine Partnerschaften pflegt. Die vier polnischen Landkreise Przemyśl, Łańcut, Lubaczow und Biesczady liegen alle in der Woiwodschaft Podkarparkie (Karpatenvorland) im äußersten Südosten der Republik Polen. Die gesamte Region ist landschaftlich sehr eindrucksvoll und bietet zahlreiche touristische Sehenswürdigkeiten, von denen in diesem Kalender eine kleine Auswahl vorgestellt wird.

Eigentlich kennen die Saarpfälzer in ihrer Region schon alle markanten Punkte. Oder zumindest solche, die sich Fotografen gerne aussuchen, wenn sie ein schönes Bild mit Hintergrund machen wollen – die sanften Hügel des Bliesgaus, den Brückweiher in Jägersburg oder den Blick auf Wolfersheim. Und doch freut man sich, wenn man immer mal wieder daran erinnert wird, wie schön es doch ist in der näheren Heimat.

Die zwölf Monatsblätter des neuen Familien- und Freizeitplaners 2023 der Kreissparkasse Saarpfalz wollen Lust machen, die Region neu zu entdecken und mal wieder Neues, Altes und Geheimnisvolles zu besuchen - uns zwar mit dem Rad oder zu Fuß. „Wir hatten schon mal einen Radkalender, dann einen Wanderkalender, jetzt haben wir mal beides kombiniert“, sagt Wolfgang Henn von der Saarpfalz-Touristik.

Und in diesem Jahr ist noch eine Besonderheit dabei: die Partnerschaften des Saarpfalz-Kreises und des Biosphärenreservates Bliesgaus werden im Kalender besonders vorgestellt. „Die Freundschaft mit den polnischen Regionen sind mir wichtig“, betonte Landrat Theophil Gallo, „deshalb kam es zu dieser besonderen Erwähnung.“ Außerdem sei es in den Partnerschafts-Landkreisen auch landschaftlich sehr schön, wie man an den Fotos sehen kann.

„Unsere freundschaftlichen Beziehungen existieren schon seit fast 20 Jahren“, so Gallo weiter, „die gesamte Region ist sehr eindrucksvoll und bietet zahlreiche touristische Sehenswürdigkeiten, von denen im neuen Kalender eine kleine Auswahl vorgestellt wird.“

Gallo ist sowohl Verbandsvorsteher der Saarpfalz-Touristik als auch Verwaltungsratsvorsitzender der Kreissparkasse Saarpfalz. Die beiden Sparkassen-Vorstände Armin Reinke und Stefan Gessner sind auch in diesem Jahr wieder Kooperationspartner bei der Herstellung des Kalenders.

„Es ist eine Besonderheit im Saarpfalz-Kreis, dass wir hier einen eigenen Kalender herausgeben“, betonte Armin Reinke, „normalerweise wird in den meisten Filialen der allgemeine Kalender der Sparkassen verteilt, aber dass wir hier im Saarpfalz-Kreis ein eigenes Produkt haben, ist schon ein Highlight für die Region.“

Schon die Titelseite mit der Wander-Mama, die ihr Kleines in einem bequemen Sitz dem Rücken durch die Biosphäre trägt, macht Lust auf Entdeckungstouren in der Saarpfalz und in der Biosphäre Bliesgau. „Der Kalender 2023 wurde aufgrund der sehr guten Resonanz in den vergangenen Jahren wieder mit praktischen Planungsspalten für die Familienmitglieder inklusive Freizeittipps auf der Rückseite herausgebracht“, betonte Wolfgang Henn. „Auch diese Auflage des Familien- und Freizeitplaners stellt tolle Ausflugsmöglichkeiten für die ganze Familie vor, damit sie ihre Heimat entdecken können,“ so Henn weiter.

Im Biosphärenreservat Bliesgau können Naturliebhaber bekanntlich wandern und radeln, denn das Wanderangebot umfasst auch Premiumwanderwege, wie beispielsweise die Kirkeler Tafeltour oder der Hüttenwanderweg in St. Ingbert.

Ob kurze Halbtageswanderungen oder schöne Wandertouren: wie beispielsweise dem Bliesgauer Rundwanderweg oder dem Gräfinthaler Klosterpfad, können Wanderfreunde sich aus einem vielfältigen Angebot die Tour heraussuchen, die für sie am besten passt. Zahlreiche Rundtouren wie die Sieben-Weiher-Tour oder die Adebar-Runde bieten Groß und Klein ein abwechslungsreiches Raderlebnis und werden im neuen Kalender vorgestellt.

Bei den Tourenbeschreibungen auf den Rückseiten findet man auch Hinweise, wie man klimafreundlich mit Bus und Bahn zu den Startpunkten der Tour kommt. Ein Novum ist auch der neue QR-Code, mit dem die Nutzer direkt auf das digitale Tourenportal der Saarpfalz-Touristik kommen. Hier kann man sich die Tourendaten digital herunterladen oder auch eine PDF-Dokument drucken und sich den Tourenvorschlag schwarz auf weiß mitnehmen.

Als Symbol für die weitere Zusammenarbeit des Saarpfalz-Kreises und seiner französischen und amerikanischen Partner mit Polen und der Ukraine wurde am 4. Juli 2022 ein „Internationales Bündnis für Frieden und Zusammenarbeit in Europa“, das sogenannte „Homburger Bündnis“ unterzeichnet. Die Urkunde wurde ebenfalls im Kalender abgedruckt.

Das Kooperationsprojekt für den alljährlichen Saarpfalz-Kalender zwischen der Kreissparkasse Saarpfalz und der Saarpfalz-Touristik besteht inzwischen bereits seit zehn Jahren. Der Familien- und Freizeitplaner 2023 wird von der Kreissparkasse Saarpfalz in den Filialen verteilt. Zusätzlich ist er bei den Kultur- und Verkehrsämtern der Kommunen der Saarpfalz und auch bei der Saarpfalz-Touristik selbst, Paradeplatz 4, 66440 Blieskastel, kostenfrei erhältlich. Man kann ihn telefonisch reservieren unter Tel.: (0 68 41) 104 7174, oder per Mail: touristik@saarpfalz-