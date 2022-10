Fontane, Hugo, Trumbull : So schrieben Literaten über die Saarpfalz

„Brunnen mit Gedenkstele, laut Inschrift Napoleon I. im Jahr 1804 gewidmet; sie wurde von den Preußen nicht zerstört“: In nüchternen Notizen beschrieb der französische Autor Victor Hugo 1865 Blieskastel und den Schlangenbrunnen. Foto: Martin Baus

Theodor Fontane, John Trumbull, Victor Hugo – sie alle waren in der Region unterwegs. So unterschiedlich fielen ihre Beurteilungen aus.

Victor Hugo war da und hinterließ eine mehr oder weniger knappe Notiz über Blieskastel, Theodor Fontane ließ einen Aufenthalt in Homburg als „die Hölle“ Revue passieren, der amerikanische Maler John Trumbull zeigte sich angetan über den Kartoffelsalat, den man ihm in Erbach vorsetzte – eine ansehnliche Zahl von kreativen Köpfen war im Laufe der Zeit in der Saarpfalz unterwegs und hinterließ der Nachwelt Aufzeichnungen darüber. Allein dem großen Goethe schien nichts erwähnenswert, keine Zeile verlor er, obwohl er in „Dichtung und Wahrheit“ von seinen Visiten in Saarbrücken, Dudweiler, Ottweiler und Neunkirchen erzählt. 1770 war das, und da er dabei auch Zweibrücken besuchte, liegt die Vermutung nahe, dass der „Dichterfürst“ zumindest auf Durchreise in der Saarpfalz war.

Auch auf Durchreise war Anne-Louise-Germaine Baronin von Staël-Holstein – kurz Madame de Staël –, als sie 1803 in Homburg Station machte und hier Nachtquartier nahm. Die Schriftstellerin (1766 – 1817), deren Vater Jacques Necker Finanzminister unter dem letzten französischen König Ludwig XVI. war, hatte sich auf eine Reise durch Deutschland begeben. Zuvor war sie wegen ihrer Kritik an Napoleon in Ungnade gefallen. Auf Grundlage ihrer Beobachtungen entstand ihr berühmtestes und einflussreichstes Werk „De l’Allemagne – Über Deutschland“. In einem Brief an ihren Vater, datiert auf den 7. November 1803, hält sie quasi ihre ersten Eindrücke auf deutschem Boden fest, nachdem sie an der „Bremm d’Or“ in „Saarbrouque“ die deutsch-französische Grenze passiert hatte und dann in Homburg angekommen war: „In einer kleinen Stadt in einem Gasthof eingekehrt, empfing mich ein zauberhaftes Klavier in einer verräucherten Stube, wo über einem eisernen Ofen nasses Wollzeug zum Trocknen hing. So kommt mir hier alles vor: ein Konzert in einer verräucherten Stube.“ In ihrem „Deutschlandbuch“ schreibt sie später in einem der einleitenden Kapitel aus der Rückschau auf diese Zeit, dass „Süddeutschland“ in einem Zustand eintönigen Wohlbefindens verbleibe, „der handelnder wie denkender Tätigkeit außerordentlich schadet. Der lebhafteste Wunsch der Bewohner dieser ruhigen fruchtbaren Gegend besteht darin, so fortzuleben, wie sie leben“.

Wenige Jahre zuvor, als die Französische Revolution und Napoleon die Welt noch nicht in ihren Grundfesten erschüttert hatten, war der amerikanische Künstler John Trumbull (1756 – 1843) in Europa unterwegs. Die Etappen seiner Reise hielt der vormalige persönliche Adjutant von George Washington (damals noch Oberbefehlshaber der amerikanischen Truppen im Unabhängigkeitskrieg) in seinem Tagebuch fest, das aber erst 1841 als „Autobiographie“ erschien. Trumbull war am 14. September 1786 von Metz aus aufgebrochen, um nach Frankfurt zu gelangen. Seine Erlebnisse schilderte er mit folgenden Worten: „Die Landstraße ist sandig und schlecht; das Land gut zu überblicken, mit passablem Anbau von Mais, Kürbissen etc. Um 4 Uhr in St. Ingbert („St. Embreight“) sehr guten Kaffee, Brot und Butter etc. zu mir genommen; das Geschirr hübsch; die Einwohner scheinen ein angenehmes Leben zu führen; das Land ist bewaldet und sandig; Hauptnahrungsmittel der Armen scheinen Kartoffeln zu sein und Maisbrot, das aber von schlechter Qualität ist; der Boden ist bis sehr nahe an Erbach heran sehr mager. […] In Erbach Milchsuppe gegessen, das ist gekochtes Brot und Milch, frische Erbsensuppe, gebratenes Hähnchen und einen Kartoffelsalat, halb gekocht, in Scheiben geschnitten; rohe Zwiebeln, ebenfalls angemacht mit Öl und Essig, sehr gut“. Vier Gemälde von Trumbull, darunter „Die Kapitulation von Lord Cornwallis bei Yorktown“, hängen im Kapitol in der US-Hauptstadt.

Literarisch verarbeitete Theodor Fontane (1819 – 1898) Ereignisse, die sich im Verlauf der Revolution 1792/93 in der Region abgespielt haben, also in einer Phase, in welcher die Saarpfalz lange unmittelbare Front und von französischen Truppen einerseits sowie preußischen, sächsischen und hessischen Truppen andererseits umkämpft war. In seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ findet Fontane auf Gut Trieplatz die Briefe von Otto von Rohr, dessen Familie das Gehöft gehörte. Rohr war als preußischer Adjutant bei der Schlacht von Morlautern nahe Kaiserslautern Ende November 1793 in französische Gefangenschaft geraten. Rohr schrieb Briefe an seine Familie, und diese werden von Fontane im Wortlaut zitiert.

„Homburg indessen sollte noch erreicht werden, und um zehn Uhr abends rückten wir in seine Straßen ein. Quartiere erhielten wir im Ratskeller, in einem weitläufigen Gemach, das schon vorher mit vielen Verwundeten belegt worden war, Uns blieb nur, wie in der Nacht vorher, ein kleines Plätzchen zum Stehen übrig. Hart an uns vorüber trug oder führte man die Verstümmelten. Eine Hölle war uns dieser Aufenthalt; das war ‚gekerkert im Kerker’. Unbegreiflich und wunderbar war es uns allen und ist es mir noch in dieser Stunde, daß nicht einer dieser Unglücklichen, wütend, wie sie waren, uns niedermordete oder doch mißhandelte. Wir erwarteten es jeden Augenblick, aber es blieb bei Fluch und Verwünschung. Ein oder anderthalb Stunden mochten wir in diesem Zustande zugebracht haben, bittend, flehend, daß man uns aus dieser Hölle des Jammers fortführen möge. Alles umsonst. Endlich, aufs äußerste empört, begannen wir selbst zu toben und zu fluchen. Das half. Man brachte uns in ein Wirtshaus, in dem ein französischer Artilleriegeneral logierte. Dieser teilte seine Stube mit uns und behandelte uns mit vieler Artigkeit. Wir ließen uns ein gutes Nachtmahl schmecken, legten uns auf Streu oder Stühle und vergaßen in festem Schlaf die bittern Erlebnisse des letzten Tages“. Im Übrigen: Auch Otto von Rohr war, wie wenige Jahre zuvor Trumbull, mit Milchsuppe beköstigt worden.

Ebenfalls als Soldat kam der Dichter August von Platen (1796 – 1835), der mit der Ballade „Das Grab im Busento“ Berühmtheit erlangte, in saarpfälzische Gefilde. Als Leutnant im Leibregiment des bayerischen Königs Max II. Joseph nahm er 1815 am letzten Feldzug gegen Napoleon teil. Platen schrieb: „Ehe wir hierher kamen, passierten wir Homburg, eine ganz kleine und häßliche Stadt, doch hübsch gelegen am Fuß eines Hügels. Es regnete beständig; ich hatte die Arrieregarde und war fast immer gezwungen zu laufen. Unser Abmarsch von Zweibrücken war ziemlich feierlich; wir sollten nun betreten den feindlichen Boden, und gegenwärtig stehen wir bereits darauf. Diesen Morgen kamen wir durch viele Dörfer, wo ich unter anderen eine sonderbare Art Glocken bemerkte, die einer Guillotine glichen und an zwei errichteten Balken hängen, mitten auf der Straße. Bliescastel ist ein sehr hübsch gebautes Städtchen mit einer schönen Kirche in einer herrlichen Gegend zwischen Hügeln. Das Flüßchen Blies teilt auf dieser Seite Frankreich von Deutschland. Frauenberg liegt über der Blies in einer hübschen Gegend, mit den Ruinen eines Schlosses am Berg. […] Man spricht ein sehr schlechtes Deutsch und besonders keine Diphthongen aus; sie sagen Hus, Win etc. Aber obschon sie noch unsere Sprache reden, so sind sie doch schon ganz Franzosen in ihrer Gesinnung und selbst in ihren Manieren. So zum Beispiel ist der Herd fast der Erde gleich, sie gaben uns keine Messer bei Tische, haben kein Zinn, sondern Fayence, trinken den Kaffee nicht aus Tassen, sondern Näpfen usw. Ein Bauer wurde arretiert, weil man ein Gewehr und andere Waffen in seiner Stube fand. Dieser Ort liegt im Saardepartement. Die Grenze des ehemaligen Departements Monttonerre (Mont Tonnerre, Donnersberg) war zu Bliescastel“. Datiert sind diese Aufzeichnungen auf Mitte Juni 1815, im November kam Platen in die Region zurück und erwähnt dabei seinen Aufenthalt in Niedergailbach, das er „als kleines, schlechtes Dorf“ kommentiert.

Weitaus positiver fiel das Urteil von Victor Hugo (1802 – 1895) aus. Der Autor, der unter anderem mit seinem Roman „Der Glöckner von Notre Dame“ einen Klassiker der Weltliteratur schuf, weilte 1865 in Blieskastel. In seinen Reisetagebüchern hielt er fest: „13. September. – Blieskastel. Vor dem Abendessen unternehmen wir einen Streifzug durch die Stadt. Einige alte Bürgerhäuser entlang einer ansteigenden Straße. Eine Fassade im ziemlich großartigen Louis XIV-Stil zu einem Garten hin. Am oberen Ende der Straße eine Kirche. Das Portal besticht in seiner schönen Farbigkeit; es ist wundersam und ausdrucksstark und scheint vom Stil her zu schwanken zwischen Renaissance und Louis XVI. Auf einem Platz befindet sich ein Brunnen mit Gedenkstele, laut Inschrift Napoleon I. im Jahr 1804 gewidmet; sie wurde von den Preußen nicht zerstört“. Er war also die Schlossbergstraße hinauf spaziert, entlang der Beamtenhäuser aus Leyischer Zeit. Bei der Kirche, die er anspricht, handelt es sich um die Schlosskirche, beim besagten Brunnen um den Schlangenbrunnen, der von den Bürgern der Stadt Napoleon zu Ehren errichtet worden ist und der sich durch die unterschiedlichsten Herrschaftszeiten trotz bisweilen arg ins Kraut schießender „Franzosenfresserei“ unbeschadet erhalten hat.

„Kartoffelsalat, halb gekocht, in Scheiben geschnitten; rohe Zwiebeln, ebenfalls angemacht mit Öl und Essig, sehr gut“: John Trumbull genoss in Erbach auf der Durchreise regionale Küche. Foto: Martin Baus

„Kleine Stadt, hübsch gelegen am Fuß eines Hügels“: Theodor Fontane und Madame de Staël erwähnten in ihren Werken Homburg – hier ein Blick in die Fruchthallstraße mit dem Schlossberg im Hintergrund. Foto: Martin Baus

„Sehr guter Kaffee, Brot und Butter etc. zu mir genommen; das Geschirr hübsch; die Einwohner scheinen ein angenehmes Leben zu führen“: In St. Ingbert („St. Embreight“) wurde der amerikanische Historienmaler John Trumbull 1786 bewirtet – hier die Engelbertskirche in der Kaiserstraße, 1755 fertiggestellt. Foto: Martin Baus

„Kleines, schlechtes Dorf“? – Der Schriftsteller August von Platen hatte keinen guten Eindruck von Niedergailbach, als er im November 1815 dort war – bei allerdings schlechtem Wetter. Foto: Martin Baus