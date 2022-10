Handball-Oberliga : Der Riese ist ein großer Rückhalt

Auf diesem Bild hütet Henning Huber noch das Tor des Drittligisten TuS Dansenberg. Und in eben diese 3. Liga möchte der 22-Jährige mit dem TV Homburg nach dieser Saison zurückkehren. Foto: imago images/Passion2Press/imago sport

Homburg Henning Huber stand Jahre lang in der 3. Handball-Liga auf der Platte. Und genau dorthin will der 22 Jahre alte Torwart mit Gardemaß mit dem TV Homburg in dieser Saison aufsteigen. Dafür braucht es einen Sieg am Samstag gegen Offenbach.