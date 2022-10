Landratsamt Homburg : Aus dem Landratsamt an die FH für Verwaltung in Göttelborn

Aus dem Landratsamt an die FH für Verwaltung in Göttelborn

Saarpfalz-Kreis Der Saarpfalz-Kreis freut sich für Carina Degel als neue Anwärterin für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes.

Auch an der Fachhochschule für Verwaltung des Saarlandes hat ein neues Studienjahr begonnen und somit auch der Start für die neuen Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes. Unter all den Anfängerinnen und Anfängern befindet sich auch Carina Degel aus Homburg-Reiskirchen. Sie konnte bereits eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten beim Saarpfalz-Kreis mit dem Titel der Jahrgangsbesten absolvieren. Somit ist es nicht verwunderlich, dass ihr Weg direkt weiter in die Fachhochschule führt.