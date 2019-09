In Walsheim scheint man’s auszuhalten : Urgemütliche Oase an den Wochenenden

Gersheim/Walsheim Eine dreiköpfige Familie ist seit 50 Jahren Dauercamper in Walsheim. Früher war mehr gemeinschaftliches Treiben.

Vor einem halben Jahrhundert hasste Ellen Jäger das Campen ihrer Eltern. Sie erinnert sich genau, dass sie eigentlich gar nicht mitgehen wollte. Zuhause in Ommersheim schien alles perfekt, wozu dann die Wochenenden in Walsheim verbringen? Das erschien der 13jährigen total unlogisch zu sein. Heute mit 63 – 50 Jahre später – ist sie immer noch in Walsheim als Dauercamperin. Seit fünf Jahrzehnten steht sie mit zwei Wohnwagen auf dem Platz von damals. Mutter Regina Huther (87) hat sie damals mitgenommen, sie lernte schnell die anderen Kinder auf dem Platz kennen und die Anlage lieben. Heute ist auch ihr Mann Jürgen Dauercamper in Walsheim, das Trio verbringt von Frühjahr bis Spätherbst jedes Wochenende dort. „Früher war der Campingplatz immer voll, über 200 Familien waren da, anfangs viele mit Hauszelten. Die gibt es heute so nicht mehr“, sagt Mutter Regina, deren Mann als Monteur stets mit dem Zelt in Deutschland auf Baustellen schlief, dann testweise einen Wohnwagen nutzte und diesen schließlich in Walsheim fest abstellte. Auf Montage nutzte er wieder das Zelt, der Wohnwagen litt zu sehr unter dem Baustellendreck. Er wurde Wochenend-Residenz, aufgewertet durch ein Vorzelt – eine urgemütliche Oase für die Wochenenden.