Paketshop in Blieskastel : DHL eröffnet neuen Paketshop in Blieskastel

Blieskastel Die Deutsche Post DHL eröffnete in diesen Tagen mit der Hundesnackbox Brach in der Biesinger Straße 48 in Blieskastel einen neuen Paketshop. Geöffnet ist der Shop dienstags und mittwochs von 16 bis 18 Uhr, donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr.

