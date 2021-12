Das war das Jahr 2021 im Blies- und Mandelbachtal : Trotz Pandemie gab es neue Pläne, Plätze und Präsentationen

Der Biologe Dr. Sebastian Hoffmann vom SaarlŠndischen Fischereiverband ging im Mai 2021 mit einem Elektrokächer auf Jagd in der verseuchten Bickenalb. Die Umweltkatastrophe besorgte die Menschen in Blieskastel und Gersheim. Foto: BeckerBredel

Blieskastel/Gersheim/Mandelbachtal Das bleibt von 2021 in Blieskastel, Gersheim und Mandelbachtal in Erinnerung. Auch die Natur in allen Facetten sorgte für Schlagzeilen.

Von Erich Schwarz, Wolfgang Degott und Jörg Martin

(ers/ott/jma) Wie überall war die Corona-Pandemie auch Blieskastel im vergangenen Jahr beherrschendes Thema. Mit gravierenden Auswirkungen auf die Arbeit der Stadträte. Und so gab es pandemiebedingte Premieren: Erstmals seit der Gebiets- und Verwaltungsreform etwa tagte der Stadtrat in Niederwürzbach. Und auch mit einer Online-Stadtratssitzung begab man sich in Blieskastel auf digitales Neuland. Während in der ersten Jahreshälfte noch der geplante Bau der Windräder im südlichen Stadtbereich für rege Diskussionen sorgte, klagten im letzten Quartal die Webenheimer Ortsräte über nicht installierte Poller und mangelnden Respekt gegenüber ihrer Arbeit.

Im Zeitplan lagen im Mai 2021 die Arbeiten zur neuen Straßenführung im Baugebiet Altstadtrand Ost. Foto: Hans Hurth

Viele Veranstaltungen wurden abgesagt, unter anderem konnte leider auch der Reiterverein Bliestal in Webenheim „100 Jahre Bauernfest“ nur auf Sparflamme und mit Abstand und Maske feiern. Was wäre das in „normalen“ Zeiten wohl für eine Sause geworden! Auch der denkwürdige Tag der Einweihung der Umgehung Altstadtrand Ost konnte nicht mit „Bier und Würstchen“ zünftig gefeiert werden, wie Staatssekretär Jürgen Barke am Rande der Veranstaltung etwas traurig anmerkte. Auch die Blieskasteler „Music Nights“ mussten erneut auf den kommenden Frühsommer verschoben werden. I

n Altheim ist man durch die Verschmutzung der Bickenalb (auf französischer Seite) nur um Haaresbreite an einer ganz großen Umweltkatastrophe vorbeigeschlittert. Aber dort gab es auch positive Momente, als im Sommer die Störche beringt wurden, die sich in der Aue niedergelassen hatten und wo das Storchenweibchen auch nicht auf das Werben eines französischen Storchenmonsieur hereinfiel.

Das politische Blieskastel hat die Zeichen für die Zukunft gestellt: Man will keine Lebensmittel mehr verschwenden und mit einem Radwegekonzept zu einer nachhaltigen Verkehrsplanung beitragen. Keine Lösung ist beim Biosphärenhaus oder dem Neubau (Sanierung?) der Bliesgau-Festhalle in Sicht, auch die Brückenerneuerung in Wolfersheim und die über den Seitenarm des Würzbacher Weihers sind immer noch nicht erledigt. Aber, so lässt die Verwaltungsspitze verlauten, man sei auf einem guten Weg. Auch beim Würzbacher Seniorenheim und dem Neubau des Kindergartens neben der Schule stirbt wahrscheinlich die Hoffnung auf einen zeitnahen Baubeginn zuletzt. Hoffnungslos indes scheint die Situation in Biesingen oder Webenheim: Die Verkehrsbelastung nimmt immer mehr zu, Lösungen zeichnen sich derweil nicht ab.

Mit den Bliesdalheimern feierten im Mai zahlreiche Politiker im August die Einweihung des neuen Dorfplatzes. Foto: Wolfgang Degott Foto: Wolfgang Degott

Mit der Einweihung des hergestellten Dorfplatzes in Bliesdalheim sowie der mit knapp 1300 ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden fertig gestellte Spielplatz in Niedergailbach wurden in der Gemeinde Gersheim wichtige Ortsprojekte realisiert. In Medelsheim wurde zudem die bekannte Kreuzigungsgruppe auf dem Pirminiusplatz umfassend saniert. Mit dem Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der Deutschen Glasfaser ging die Gemeinde Gersheim einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur. Jetzt sollen neun der elf Dörfer mit der „Datenautobahn“ Glasfaserleitung versorgt werden. Ebenso wurden beide Grundschulen, Medelsheim-Altheim und Reinheim, mit digitalen Klassenzimmern ausgestattet. Ermöglicht wurden die Projekte, die Bürgermeister Michael Clivot als Meilenstein in der Bildungsgeschichte der Gemeinde Gersheim bezeichnete, durch Gelder aus dem saarlandweiten Digitalpakt.

Das Ehepaar Eric und Marianne Meerdink erhielten für ihren Campingplatz in Walsheim vier Sterne. Foto: Wolfgang Degott Foto: Wolfgang Degott

Dass der Campingplatz Walsheim, geführt vom niederländischen Ehepaar Marianne und Eric Meerdink, mit vier Sternen ausgezeichnet wurde trug ebenso zur touristischen Attraktivitätssteigerung bei, wie die intensivierte Betreuung des bekannten Gersheimer Orchideengebietes durch die saarländische Naturwacht. Für Aufregung sorgte im Mai ein Fischsterben im Grenzbach Bickenalb, nachdem auf französischem Gebiet Gülle in den Bach gelangt war. Traurige Ereignisse der letzten zwölf Monate waren zwei tödliche Verkehrsunfälle. So starb zwischen Gersheim und Herbitzheim ein Motorradfahrer und zwischen Peppenkum und Altheim ein Autofahrer, nach dem Zusammenstoß seines Wagens mit einem Lkw.

Verstorben sind in diesem Jahr zwei ehemalige Ortsvorsteher. In Reinheim Jürgen Wack und in Herbitzheim Ewald Weisang. Mit dem Reinheimer Wolfgang Mußzeyko und dem älteste Bürger Gersheims, Karl Zenner aus Herbitzheim, verstarben weithin bekannte Pädagogen. Die Corona-Pandemie wirkte sich wie überall auch auf das kulturelle Leben aus, verhinderte die Durchführung wie beispielsweise die Gersheimer Theaterwoche, den Reinheimer Rosenmontagszug, die Gälbacher Zeltkirb oder auch den Medelsheimer Jakobsmarkt. Dem gegenüber konnte die internationale LVM Saarland Trofeo, wenn auch verschoben, über die Bühne gehen und vom Norweger Trym Brennsæter gewonnen werden. Wichtige Jubiläen war das 50-jährige Bestehen der Kindertagesstätte in Peppenkum sowie 25 Jahre Verein Begegnung auf der Grenze, das mit einem stimmungsvollen Abend auf der Grabungsfläche des Kulturparks in Bliesbruck mit viel Prominenz gefeiert werden konnte.

Die Corona-Pandemie die Gemeinde Mandelbachtal hatte 2021wieder fest im Griff. So mussten, vor allem im letzten Quartal, viele Veranstaltungen abgesagt werden, nachdem schon in den ersten drei Monaten des Jahres das gesellschaftliche Leben nahezu zum Erliegen kam. Darunter auch die Jubiläumsfeierlichkeiten von Heckendalheim und dem französischen Saône. Die Partnerschaft wurde bereits im Vorjahr 50 Jahre alt und wird nun voraussichtlich 2022 nachgefeiert. Anfang Februar starb der ehemalige SZ-Journalist und Ommersheimer Karnevalist Heinz Kölling. Die Ommersheimer „Sackschisser“ verlegten ihr Karnevalsprogramm, genauso wie der KV Bebelsheim, wegen der Pandemie ins Internet.

Ein großformatiges Foto erinnert daran, dass in Bliesmengen-Bolchen früher wirklich mit dem Boot über die Blies übergesetzt werden musste. Heute kommt man über eine Brücke auf den neuen Fährmannsplatz, der im November eingeweiht wurde. Foto: Peter Gaschott Foto: Peter Gaschott

Timm Braun (CDU) trat in „Menge“ Ende Februar die Nachfolge des verstorbenen Ortsvorstehers Hans Bernhard Faas (CDU) an. Die Heimatfreunde Bebelsheim wurden im März 30 Jahre alt. Im April kam in Gräfinthal das Aus für das noch junge „Mühlen-Café“. Ommersheim hat seit dem Frühjahr mit Tanja Ploog-Zielonka wieder eine Schiedsfrau. Die Hexennacht sorgte in Erfweiler-Ehlingen für ein „Freibad“, in Bliesmengen-Bolchen für die „Menger Nordschleife“ und in Wittersheim für einen „Knipser“. Mitte Mai wurde das frühere Gasthaus „Zum Sportplatz“ von Bliesmengen-Bolchen abgerissen. Mittlerweile entstehen an gleicher Stelle wieder Wohnungen. Im Juni gründete sich in Bliesmengen-Bolchen ein Dorfverein. Es ist der zweite dieser Art, wie in Erfweiler-Ehlingen auch.

Die Flutkatastrophe des Ahrtals im Sommer sorgte nicht nur dafür, dass verschiedene Mandelbachtaler Wehren, DRK und THW vor Ort Hilfe leisteten. Zahlreiche Spenden wurden gesammelt. In Bliesmengen-Bolchen organisierte sogar ein Trucker zweimal einen vollen Lkw mit Hilfsgütern für die Opfer in Rheinland-Pfalz. Mitte 2021 schloss das Ommersheimer Kaffeehaus nach über 3000 Konzerten und 32 Jahren für immer seine Pforten. Im August sendete das ZDF den Saarland-Krimi „In Wahrheit“, der auch in Erfweiler-Ehlingen gedreht wurde. In Wittersheim verkaufte man Kuchen, um einen Unterstand für die Schulinder an der Bushaltestelle zu finanzieren. Im Oktober ging am Ormesheimer Rathaus die erste Ladesäule für Elektro-Fahrzeuge in Betrieb. Wegen Mitgliedermangels wurden die Elisabethenvereine von Bebelsheim-Wittersheim und Bliesmengen-Bolchen aufgelöst. In Ommersheim wurde hingegen der Obst- und Gartenbauverein gerettet und mit Isabel Reinhard eine neue Vorsitzende gewählt. In Ommersheim löste Carolin Usner-Reinhard (CDU) nach zwei Jahrzehnten Stephan Piorko (CDU) als Ortsvorsteher ab. Die Gemeinde darf sich über eine 90-prozentige Förderung des Umweltministeriums für das Hochwasser- und Starkregenkonzept freuen. Beim Karnevalverein „Sackschisser“ wechselten der Elferrastpräsident: Lukas Becker folgte auf Martin Ruffing, der nach elf Jahren in den Vorstand wechselte. Anfang Dezember lösten in Ormesheim 13 Gläubige ihr 77 Jahre altes Gelöbnis an der Strudelpeterkapelle ein. In Ommersheim freute man sich, dass, nach vier Jahren, endlich - wie schon seit 100 Jahren - wieder Wasser aus der Brunnenbohrung im Oberthal fließt.

Die hohe Verkehrsbelastung im Ommersheimer Hüttenweg sorgte 2021 mehrmals für Schlagzeilen. Foto: Peter Gaschott Foto: Peter Gaschott