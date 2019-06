Freibad Hochwiesmühle : Ab morgen kann man länger schwimmen

Das Freibad in Bexbach hat ab Mittwoch länger geöffnet. Auch in Homburg und Kirkel kann man sich abkühlen. Foto: dpa/Bernd Thissen

Bexbach Es ist warm, richtig warm sogar. Und das treibt die Menschen, wenn sie es denn zeitlich einrichten können, auch in die Bäder. Aufgrund der zu erwartenden hohen sommerlichen Temperaturen wird das Freibad Hochwiesmühle in Bexbach ab Mittwoch, 26. Juni, länger geöffnet sein.

Auch in Homburg und Kirkel kann man in den Freibädern seine Bahnen ziehen. Das Naturfreibad in Kirkel-Neuhäusel hat täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet, das Solarfreibad in Limbach lockt Wasserfreunde ebenfalls von 9 bis 20 Uhr.