Bexbach : Jede Menge los für Bexbacher Kinder

Die Legionäre, die anlässlich der Römertage die Villa Borg besuchen, sind immer ein Höhepunkt der Veranstaltung, vor allem für Kinder. Foto: Ruppenthal

Bexbach Sommerferienprogramm der Stadt-Jugendpflege legt den Schwerpunkt auf Ausflüge zu besonderen Orten, die Kindern gefallen.

Von Jennifer Klein

Die ersten beiden Ferienwochen sind schon mal gerettet. Für Kinder in Bexbach bietet die Stadtjugendpflege vom 1. bis zum 12. Juli ein abwechslungsreiches Ausflugs- und Erlebnisprogramm an. Achtung, dies soll nicht verwechselt werden mit dem Bexbacher Kindersommer, bei dem alle Veranstaltungen in Bexbach selbst stattfinden und von Vereinen gestaltet werden. Bei dem Angebot der Stadtjugendpflge handelt es um ein Ausflugsprogramm.

Und so sieht das Programm aus: Montag, 1. Juli: Klettertag für Mädchen in der Boulderhalle Bexbach. An der Boulderwand geht’s hoch hinaus oder auf halber Höhe - je nachdem. Für alle „Boulder-Neulinge“ gibt es einen Workshop für den Einstieg. (Preis: zehn Euro).

Dienstag, 2. Juli: Ausflug zum Erlebnispark Teufelstisch in Hinterweidenthal. „Erobere die Riesenrutsche, versuche dich beim Minigolf und natürlich kommen auch Spiel und Spaß nicht zu kurz“, heißt es in der Ankündigung. (Preis: 15 Euro)

Mittwoch, 3. Juli: ein Tag in der Tierauffangstation Maßweiler: Einen Tag mit wilden Tieren erleben, Tiere kennen lernen, die aus schwierigen Situationen befreit wurden, etwas über ihr Leben erfahren und sehen, wie sie jetzt leben – das bietet dieser Ausflug. Anschließend fahren die Teilnehmer zum Wasserspielplatz in Contwig. (Preis: 15 Euro)

Donnerstag, 4. Juli: Streichelzoo, Erlebnisspielplatz und die Straußenfarm in Rülzheim. Ein Tag voll mit schönen Erlebnissen: Die Teilnehmer können die Tiere im Streichelzoo hautnah erleben, die großen Vögel auf der Straßenfarm entdecken und mit etwas Glück auch die Küken begrüßen. Der Tag klingt aus auf dem Erlebnisspielplatz. (Preis: 15 Euro)

Freitag, 5. Juli: Fahrt zum Bioland-Hof Wack. Ein Tag auf dem Bauernhof – „Melke Kühe, suche Eier bei den Hühnern und streichele die draußen lebenden Schweine. Hier kannst du hautnah erleben, wie das Leben auf einem Bauernhof funktioniert und mittags kochen wir gemeinsam über dem Lagerfeuer“, heißt es vom Jugendbüro. (Preis: 15 Euro)

Montag, 8. Juli, 9 bis 16 Uhr: Wie lebten Asterix und Obelix eigentlich wirklich? Wer das erfahren will, kommt mit nach Otznhausen in den Keltenpark und erlebt das Dorf und die Gemeinschaft von Asterix, Obelix und Co. (Preis 15 Euro)

Dienstag, 9. Juli, 8.30 bis 16 Uhr: „Mit dem Kaiser durch Trier“ heißt es diesmal. Die Teilnehmer begeben sich auf die Spur der Kaiser und Edelleute im römischen Trier. (Preis 15 Euro)

Mittwoch, 10. Juli, 9 bis 16 Uhr: Ausflug zur Römischen Villa Borg - ein „Legionär“ führt durch die Villa, schildert das römische Leben, das Legionärsdasein, Rüstung und Waffen. Anschließend könnt ihr bei einem Workshop eine echte römische Lampe gestalten und mit nach Hause nehmen.(15 Euro)

Donnerstag, 11. Juli, 9 bis 16 Uhr: Erlebnistag im Römermuseum Schwarzenacker. Einblicke ins römische Alltagsleben in einem Herrenhaus bietet dieser Tag. Bei einem Workshop kann sich jeder sein eigenes Mosaik fertigen und mit nach Hause nehmen. (Preis: 15 Euro)

Freitag, 12. Juli, 9 bis 16 Uhr: Ausflug in den Europäischen Kulturpark Reinheim. Eine Führung durch den Kulturpark Reinheim, das keltische Fürstinnengrab und eine Römische Palastvilla steht auf dem Programm, außerdem gibt es im Anschluss an die Führung einen Kreativ-Workshop. (Preis: 15 Euro)

Biobauer Jochen Wack füttert auf dem Eichelberger Hof in Ommersheim seine Hühner. Foto: Oliver Dietze

Eine Kiste frischer Radiesschen vom Biobauern. Auch ein Ausflug zum Biolandwirt Wack in Ommersheim ist geplant. Foto: dpa/Sebastian Willnow