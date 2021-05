Deutscher Buchhandlungspreis : Saarländische Buchhandlungen für Preis nominiert

Die Buchhändlerin Anke Birk von Bücher König in Neunkirchen. Sie gehört auch zum Orgateam des Festivals "erLESEN", das vom 3. bis 13. Juni stattfindet. Foto: Foto: Heike Jungmann

Saarbrücken Drei saarländische Buchhandlungen werden beim Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet – Preisverleihung ist am 7. Juli in Erfurt.

Drei saarländische Buchhandlungen werden beim Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet: Anne Treib Buch & Papier in Lebach, Bücher König in Neunkirchen sowie Bock & Seip Saarbrücken (undotiertes Gütesiegel). Die ausgezeichneten Buchhandlungen erhalten ein Gütesiegel verbunden mit einem Preisgeld in drei Kategorien – 7000, 15 000 und 25 000 Euro. Ein undotiertes Gütesiegel wie bei Bock & Seip wird an Buchhandlungen verliehen, deren durchschnittlicher Jahresumsatz in den vergangenen drei Jahren über einer Million Euro lag.

In welcher Preiskategorie Bücher König und Anne Treib Buch & Papier jeweils prämiert werden, erfahren die Inhaberinnen und Inhaber bei der Preisverleihung mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am 7. Juli in Erfurt.

„Literarische Schatzinseln“

Eine unabhängige Jury hatte 118 Buchhandlungen aus 366 Bewerbungen ausgewählt. Mit dem Buchhandlungspreis 2021 würdigt der Bund laut Mitteilung „zum siebten Mal unabhängige und inhabergeführte Buchhandlungen, die sich in besonderer Weise für das Kulturgut Buch, für ein lebendiges Kulturangebot vor Ort oder für ein vielfältiges Verlagssortiment engagieren“. Die Staatsministerin für Kultur und Medien sagte: „Die klassische Buchhandlung macht die verlegerische und literarische Vielfalt in Deutschland wie unter einem Brennglas sichtbar. Mit liebevoll ausgewählten Sortimenten jenseits der Bestsellerlisten wecken die Buchhändlerinnen und Buchhändler die Lust aufs Lesen. Zugleich bieten sie gerade in ländlichen Regionen oftmals einen der wenigen verbliebenen kulturellen Begegnungsorte. Mit dem Deutschen Buchhandlungspreis wollen wir diese literarischen Schatzinseln bewahren und in ihrer Rolle als lokale Kulturvermittler unterstützen.“

Die Lebacher Buchhändlerin Anne Treib. Foto: Dieter Lorig

46 der insgesamt 118 Preisträger kommen laut Mitteilung in diesem Jahr aus kleinen und mittleren Städten mit bis zu 50 000 Einwohnern. 100 Buchhandlungen bewarben sich zum ersten Mal um den Deutschen Buchhandlungspreis. Damit sei die Neubewerbungsquote gegenüber dem Vorjahr um 98 Prozent deutlich angestiegen.

Der unabhängigen Jury unter Vorsitz von Stefan Weidle (Weidle Verlag) gehören wie auch im letzten Jahr an: Regina Vogel (Verlagsvertreterin), Gabriele Schink (Börsenverein des Deutschen Buchhandels), Manuela Reichart (Autorin, Literaturkritikerin), Jo Lendle (Hanser Verlag), Reinhilde Rösch (Geschäftsführerin Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Landesverband Baden-Württemberg e.V.) und Manfred Metzner (Verlag das Wunderhorn).