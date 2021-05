Verleihung Saarländischer Schulpreis : Drei Schulen für besondere Leistungen ausgezeichnet

Saarbrücken Die Gemeinschaftsschule Freisen und die Friedrichsthaler Gemeinschaftsschule Montessori Saar sind die Hauptpreisträger des „Saarländischen Schulpreises 2020/2021 – Bildung für Zukunft“. Die Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen erhielt den Sonderpreis für Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Gewürdigt wurden die Preisträger am Donnerstagabend in einer kleinen Feier mit Liveübertragung auf dem YouTube-Kanal der Stiftung Demokratie Saarland im Beisein der Schirmherrin, Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD).

Der Saarländische Schulpreis, der seit 2007 inzwischen alle zwei Jahre vergeben wird, wurde gemeinsam von der Stiftung Demokratie Saarland und dem Verein Landeselterninitiative für Bildung in Kooperation mit der Landesschülervertretung, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie der Regionalen Netzstelle Nachhaltigkeitsatrategien West ausgeschrieben. In diesem Schuljahr wurde er zum achten Mal vergeben. Mit dem Preis soll gute pädagogische Arbeit an Schulen gewürdigt und den Ideen sowie Konzepten der Schulen Anerkennung und öffentliche Aufmerksamkeit geschenkt werden. Einer der Schwerpunkte war Bildung für nachhaltige Entwicklung.