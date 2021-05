„How Blue Can You Get“ : Posthumes Blues-Album von Gary Moore

Saarbrücken Der Mann lebt seit zehn Jahren nicht mehr – aber seine Musik ist nicht totzukriegen. Mit „How Blue Can You Get“ ist nun eine neue Kompilation mit Blues-Songs von Gary Moore erschienen. Der nordirische Gitarrenvirtuose starb 2011 an Herzversagen, nach starkem Alkoholgenuss.

Von Stefan Bohlander

Diesem hatte er wohl in seinen letzten Lebensjahren öfter gefrönt, wie der Musikjournalist Mick Wall später sagte. Insofern trägt der Titel eine tragische Mehrdeutigkeit mit in die acht Songs, die aus dem Nachlass nun an die Öffentlichkeit getragen werden.

Die rund 44 Minuten beginnen mit einer rockigen Variante von „I‘m Tore Down“, das im Original von Freddie King stammt. Steht bei dieser Version noch der klassische Blues im Vordergrund, macht Moore dem Stück ordentlich Beine und streckt es mit einem furiosen Drei-Minuten-Solo, auf dem sich bereits sein ganzes Können zeigt. Ein fetziges Update erhält auch „Steppin‘ Out“, das John Mayall’s Bluesbreakers herausbrachten und 1966 sogar mit Eric Clapton als Leadgitarrist aufwarteten. Beinahe wie ein Selbst-Plagiat klingt „In My Dreams“, dessen Riff doch deutlich an seinen wohl größten Hit „Still Got the Blues (For You)“ erinnert. Das macht aber nichts, da das Stück einen in schön melancholische Blues-Stimmung versetzt. Fast meint man, man säße kurz nach Dämmerung am Ufer eines wenig besuchtens Flusses und schaue gedankenverloren in die Ferne. Ähnlich gelagert sind auch seine Eigenkompositionen „Love Can Make A Fool Of You“ und „Living With The Blues“.

Die Coverversion, die der CD ihren Namen gibt, stammt im Original von B. B. King und ist bei Moore die vielleicht abgespeckteste Version des Albums. Die Virtuosität an Gitarre und Stimme ist jeder Note anzumerken. So wird einem schmerzlich bewusst, dass man das rauchige Organ des Saitenmagiers live wird nie wieder hören können.