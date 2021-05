Interview mit der Neunkircher Buchhändlerin Anke Birk zu den „erLESEN“-Literaturtagen : Gewappnet für alle Ampel-Farben

Die Neunkircher Buchhändlerin Anke Birk (Bücher König) gehört zu dem neunköpfigen Orgateam des Festivals „erLESEN“, das vom 3. bis 13. Juni stattfindet. Die Eröffnung ist in der Gebläsehalle geplant. Foto: Heike Jungmann Foto: Foto: Heike Jungmann

Neunkirchen Orgateam des Festivals „erLESEN“ reagiert flexibel auf die Pandemie-Vorgaben. Auftakt am 3. Juni in der Gebläsehalle Neunkirchen.

Im vergangenen Jahr wurde das Orgateam des Lesefestivals „erLESEN“ durch die Pandemie kalt erwischt. In diesem Jahr scheint das neunköpfige Team auf alles vorbereitet. Wir sprachen mit der Neunkircher Buchhändlerin Anke Birk von Bücher König, die das Festival mit organisiert hat. Außerdem findet diesmal der Auftakt am 3. Juni in der Neunkircher Gebläsehalle statt.

Frau Birk, 2020 musste das Lesefestival wegen Corona abgesagt werden. 2021 wird es einmalig in den Juni verschoben. Wie sieht ein Festival unter Pandemiebedingungen aus?

Info Das Buch im Mittelpunkt des Festivals Die „erLESEN“-Literaturtage werden vom 3. bis 13. Juni im ganzen Saarland stattfinden. Je nach aktueller Pandemielage wird es analog, im Stream oder hybrid durch das ganze Land literarische Veranstaltungen geben. Lesungen, Gespräche, Diskussionen, literarische Spaziergänge, Wohlfühlabende in der Buchhandlung und Vieles mehr. Die neu gestaltete Website informiert über das gesamte Programm. Die angekündigten Veranstaltungen stehen unter dem Vorbehalt der ab dem 3. Juni 2021 gültigen Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus. www.erlesen-saarland.de

Anke Birk: Dieses Jahr haben wir den Festivalzeitraum ganz bewusst in die wärmere Jahreszeit verschoben, um Veranstaltungen draußen möglich zu machen. Dies haben einige Kolleginnen und Kollegen auch umgesetzt, was man auf der neu gestalteten „erLESEN“- Website anschauen kann. Es wird beispielsweise eine Lesung im Biergarten, in einer Hofgutscheune oder auf einem Spielplatz geben. Außerdem hat das Orgateam von Beginn der Planungen an, Veranstaltungen sowohl live mit Publikum, als auch hybrid oder ganz online geplant. Sinken die Inzidenzen weiterhin und die Ampel zeigt „Grün“, dann kann das Publikum Lesungen, Diskussionen und Begegnungen mit Autorinnen und Autoren live erleben – natürlich mit Abstand, Maske und Test. Einige Liveveranstaltungen mit Publikum werden gestreamt, so dass alle, die lieber daheim bleiben, dennoch live dabei sein können.

Falls die Ampel „Gelb“ zeigt, kommen viele der eingeladenen Autorinnen und Autoren ins Saarland, präsentieren ihre Bücher vor Ort und die Zuschauer können von zu Hause aus dabei sein. Denn dann werden die Veranstaltungen vor Ort im Saarland gestreamt.

Zeigt die Ampel „Rot“ und nicht mal die Autorinnen und Autoren dürfen anreisen, wird es literarische Treffen von Wohnzimmer zu Wohnzimmer geben. Für das Orgateam bedeuten diese Planungen eine Herausforderung und ein höchst flexibles Reagieren auf die diversen Möglichkeiten. Die Botschaft heißt in jedem Fall: „erLESEN“ findet statt. Selbst wenn Tickets für Liveveranstaltungen gekauft wurden, die Veranstaltungen jedoch online stattfinden müssten, können die Tickets umgetauscht werden. Außerdem erreicht erLESEN mit dem Streaming der Veranstaltungen möglicherweise bundesweit Publikum. Für unsere Bücher König-Veranstaltung mit Rainer Moritz am 7. Juni um 19.30 Uhr weichen wir pandemiebedingt in einen größeren Veranstaltungsraum im KOMM Zentrum aus. Rainer Moritz wird aus seinem neuen Roman „Als wär das Leben so“ lesen und mit Peter König von SR 2 Kulturradio darüber sprechen.

Sie sind seit dem ersten Durchgang des saarländischen Festivals im Jahr 2018 im Orgateam. Diesmal findet die Eröffnungsveranstaltung mit Thea Dorn in Neunkirchen statt. Mit welchen Argumenten konnten Sie bei Ihren Mitstreitern punkten?

Birk: Wir sind im Orgateam zu neunt, fünf Buchhändler und Buchhändlerlinnen (Beatrice Schmitt, Jasmin Hahn, Brigitte Gode, Kurt Hoffmann und ich), zwei Verleger (Andreas Schorr, Stefan Wirtz), „Kulturarbeiter“ Peter Kleiß und Andrea Wolf, Geschäftsführerin des Landesverbandes Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland im Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Dieses Team funktioniert basisdemokratisch, alle bringen ihre Ideen und Vorstellungen ein. Nun galt es, für die Eröffnungsveranstaltung von „erLESEN 2021“ einen unter Pandemiebedingungen geeigneten Raum zu finden für die Veranstaltung mit Thea Dorn. Da konnte ich die Neue Gebläsehalle Neunkirchen, die ja bereits im vergangenen Jahr von der Neunkircher Kulturgesellschaft zum Club Gebläsehalle umgewandelt wurde und über ein exzellentes Hygienekonzept verfügt, ins Spiel bringen. Außerdem ist die Gebläsehalle in der Stadt Neunkirchen der bekannteste Schauplatz für Kultur und passt hervorragend zu unserem Konzept, verschiedene Städte und Gemeinden einzubinden.

Warum haben Sie Thea Dorn, die Moderatorin des Literarischen Quartetts, für die Eröffnung in der Gebläsehalle ausgewählt?

Birk: Thea Dorn hat im Februar 2021 ihr neues Buch „Trost. Briefe an Max“ veröffentlicht. In diesem Roman setzt sich die Schriftstellerin und Philosophin Thea Dorn mit den persönlichen Auswirkungen für ihre Protagonistin Johanna, aber auch mit den gesellschaftlich relevanten Symptomen im Umgang mit der Coronapandemie auseinander. Thea Dorn berührt mit ihrer Geschichte Themen wie Coronabeschränkungen, Verlust, Abschied, Sterblichkeit – also Themen, die viele Menschen betreffen.

Wie haben Sie und Ihr Team die vergangenen eineinviertel Jahre erlebt? Lesen die Menschen mehr?

Birk: Wir waren während aller Phasen des Lockdowns für unsere Kundinnen und Kunden erreichbar. Diese haben uns unglaublich toll unterstützt und durch diese schwierige Zeit gebracht. Beim Leseverhalten der Menschen sehen wir eine große Vielfalt – es gibt die Leserinnen und Leser, die gute Unterhaltung wünschen, genauso wie die, die sich mit ihrer Lektüre über die gesellschaftspolitischen Themen informieren oder auseinandersetzen wollen. Für alle Bedürfnisse gibt es glücklicherweise ausreichend „Stoff“, denn das Lesen ist in der pandemischen Zeit aus meiner Sicht durchaus zu einer (wieder) wichtigen, erfüllenden Beschäftigung geworden.

