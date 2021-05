Neunkirchen : Kultureller Neustart zwischen Emotionen und Kontrasten

Neunkirchen Nach langer Abstinenz kehrte in die Neunkircher Gebläsehalle wieder die Kultur ein – ein bewegender Auftakt mit dem Martin Weiner Rainbow Trio.

Sieben Monate? Eine gefühlte Ewigkeit! Nach quälend langer kultureller Fastenzeit gab es am Freitag endlich wieder eine Veranstaltung in industriellem Ambiente: Die Neunkircher Kulturgesellschaft lud in den „Club Gebläsehalle“. Der bietet die hygienische Sicherheit einer großen Halle, punktet aber dank großzügiger Tischbestuhlung mit lauschig-intimer Atmosphäre. Das Publikum strömte dankbar.

Warum allerdings Besucher mit gültigem Impfpass sich vor Ort trotzdem noch einem Schnelltest unterziehen mussten, während der Veranstalter gleichzeitig tolerierte, dass die obligatorische Maskenpflicht am Sitzplatz vereinzelt nicht eingehalten wurde – das verstehe, wer will.

Wieder Konzerte in der Gebläsehalle : Erinnerung an Susan Weinert zum Neustart

Durch höhere Fügung, so erzählte er vor Ort, wurde er auf die Pariser Violinistin Héloïse Lefebvre aufmerksam, die das Trio seit etwa einem Jahr komplettiert – auch wenn gemeinsame Proben mit dem „Engel, den mir meine Frau gesendet hat“, lange an den Corona-bedingten Einschränkungen scheiterten.

Was ein einziger Kameraschwenk so einfängt

Länderspiegel aus Neunkirchen : Was ein einziger Kameraschwenk so einfängt

Und obwohl der hier vor Dankbarkeit und Ergriffenheit schier überfließende und (in memoriam Hölderlin) den französischen Lyriker René Char zitierende Martin Weinert immer noch gerne der Versuchung erliegt, sich in intonatorisch gewagten Soli auszutoben: An diesem Abend wurden in organischem Miteinander traumhaft schöne lyrische Stimmungen mit folkloristischen Einflüssen erspielt – in ihren besten Momenten schien die Musik schier zu schweben und hätte als Soundtrack jeden melancholischen französischen Liebesfilm geadelt (Beispiel: der Titel „Sonnwende“).