Rang vier im Ländervergleich : Saarland bei Bildungsstudie auf Spitzenplatz

Saarbrücken Im bundesweiten Vergleich hat das Land laut Bildungsmonitor die größten Fortschritte gemacht – und liegt jetzt auf Rang vier.

Besser werden könnte das Saarland aber bei der beruflichen Bildung, hieß es in den Ergebnissen zum Bildungsvergleich der Länder. So gebe es nur wenig hochqualifiziertes Personal in Kitas, an beruflichen Schulen würden wenige Schüler in Fremdsprachen unterrichtet und Fortbildungsquoten bei jungen Erwachsenen seien eher gering. Zudem sieht der Monitor Nachholbedarf bei der Digitalisierung im Bereich der Schulen allgemein.