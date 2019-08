Stadtentwicklung : Neue Frau im alten Bad sucht Ideen

Silke Weiskircher vor dem Zolnhofer-Mosaik des ehemaligen Stadtbads. Der Raum, in dem es die Wand ziert, wird auch vermietet. Foto: Martin Rolshausen

St. Johann Silke Weiskircher ist die neue Quartiersmanagerin im Saarbrücker Mühlenviertel.

Silke Weiskircher arbeitet dort, wo viele Saarbrücker früher geschwommen sind, viele das Schwimmen sogar erst gelernt haben: im alten Stadtbad St. Johann, das Anfang des vorigen Jahrhunderts als Kaiser-Friedrich-Bad erbaut wurde. Aus dem Bad, das größtenteils einem Neubau weichen musste, managt Silke Weisgerber, das, was drumherum ist: das Quartier Mühlenviertel. Ein Viertel „mit Entwicklungspotenzial“, wie es bei einer Gesprächsrunde des Saarbrücker Städtebaubeirats im Herbst vergangenen Jahres hieß. Potenzial – das beduetet: Das Viertel blieb bisher unter seinen Möglichkeiten.

Das Viertel, in dem wirklich mal Mühlen standen, sei „zentral und trotzdem relativ ruhig“, erklärt Silke Weiskircher. Es sei „fast alles in unmittelbarer Nähe“: der Hauptbahnhof, Geschäfte, Ärzte. Eine öffentliche Grünfläche fehle und ein gemütliches Café, sagt die 44-Jährige. Seit Mitte Mai ist sie im Amt. Und eins ihrer wichtigsten Ziele ist es, das Bürgerzentrum „als Begegnungsstätte noch mehr auszubauen“ – und zwar nicht nur für die Bewohner des Mehrgenerationenhauses, in dem es untergebracht ist.