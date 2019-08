Frauke Bagusche : „Meeresschutz fängt zu hause an“

Saarbrücken Die Meeresbiologin Frauke Bagusche kämpft gegen die Vermüllung der Ozeane.

Frauke Bagusche ist, nach Forschungsaufenthalten auf dem ganzen Erdball, seit einigen Jahren Wahl-Saarbrückerin. Die 41-Jährige ist Doktorin der Meeresbiologie, im Mai hat sie ihr erstes Buch „Das blaue Wunder“ veröffentlicht. Mit ihrem Verein „The Blue Mind“ will sie nun besonders der jüngeren Generation in Schulen den Meeresschutz näherbringen.

Frauke Bagusche: Also die Meere leiden schon ganz schön unter uns Menschen. Einmal haben wir die Problematik durch die Überfischung, wir nehmen mehr als das Meer nachliefern kann an Fischen. Oder die Vermüllung der Meere durch Plastik zum Beispiel. Da landen jährlich bis zu zwölf Millionen Tonnen Plastik in den Ozeanen, das ist eine Müllwagenladung pro Minute. Und natürlich der Klimawandel. Gerade Korallen reagieren extrem empfindlich auf Temperaturschwankungen, ist es zu warm, sterben sie ab.