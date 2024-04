Neue Folge „Tatort Saarland“ Die tödliche Hammer-Attacke von Wallerfangen-Bedersdorf – mehr als fünf Mal schlug er zu

In unserer neuen Folge „Tatort Saarland“ spricht SZ-Vize-Digitalchefin Sarah Umla mit Kriminalhauptkommissar Dieter Erbel über ein brutales Verbrechen im Saargau. Erbel war damals der Leiter der Mordkommission, war als einer der ersten Ermittler am Tatort. In der Folge schildert er seine Eindrücke von vor Ort, gibt Einblicke in die Ermittlungen und schildert, wie zufällig ihnen der Täter ins Netz geht.