Unfall : Motorradfahrer bei Wendeversuch auf Autobahn verletzt

Saarbrücken Ein Wendemanöver war nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei wohl die Ursache für einen Unfall, der sich am Mittwoch morgen kurz vor sechs Uhr auf der Autobahn A 6 in der Höhe „Goldene Bremm“ ereignete.

Eine 54-jährige Autofahrerin aus Völklingen fuhr von der Raststätte „Goldene Bremm“ in Fahrtrichtung Frankreich auf die Autobahn auf. Nach bisherigen Ermittlungen wollte die Frau zurück in Richtung Saarbrücken fahren und setzte unmittelbar nach der Auffahrt zum Wendemanöver an. „Offensichtlich beabsichtigte sie“ so die Polizei, „verbotswidrig die Wendemöglichkeit für Einsatzfahrzeuge zu nutzen“. Das ist ein mit Sperrflächen-Markierung versehener Bereich, in dem die Leitplanke zwischen den Richtungsfahrbahnen ausgespart ist. Beim Überqueren der Fahrbahn übersah die 54-Jährige einen auf der linken Spur von hinten herannahenden Motorradfahrer. Das Motorrad krachte in die linke Seite des Autos. Der Motorradfahrer erlitt Verletzungen am Unterschenkel, der Schulter und den Rippen und musste ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug sowie an dem Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.