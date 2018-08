später lesen Ford Escort Der Papst und das Auto aus Saarlouis FOTO: Darin Schnabel ©2018 Courtesy of RM Sotheby's FOTO: Darin Schnabel ©2018 Courtesy of RM Sotheby's Teilen

Twittern







Fahrzeug mit Geschichte: In diesem Escort 1100 GL aus dem Ford-Werk in Saarlouis fuhr Karol Wojtyla 1978 zur Papstwahl, die er als Johannes Paul II. verließ. Übermorgen soll das Auto, das danach jahrelang in einer Garage in Rom stand, in den USA versteigert werden.