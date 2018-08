später lesen Kneipp-Verein auf Wanderschaft Einmal rund um die Primstalsperre Teilen

Über den Seerundweg Primstalsperre wandert der Kneipp-Verein Hülzweiler am Sonntag, 2. September. Etwa 11,5 Kilometer sind zu gehen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Haus für Kultur und Sport in Hülzweiler.